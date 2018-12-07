Анастасия Стоцкая в Instagram показала редкое фото с мужем

Анастасия Стоцкая не часто радует своих подписчиков фотографиями всей семьи. Ее супруг Сергей является бизнесменом и это все, что о нем известно. Их знакомство произошло в Дубаи (ОАЭ), когда певица поехала туда отдыхать. А не так давно она опубликовала снимок, где можно увидеть ее мужа сидящего в кресле, держа на руках дочь Веру, а рядом стоит сын Александр. Свой пост Стоцкая подписала так: «В семейной жизни главное – терпение… Любовь долго продолжаться не может. А вы согласны с Ницше????».Читатели блога Анастасии Стоцкой принялись философски рассуждать по этому поводу. Кто-то написал, что в отношениях любовь очень важна, поскольку без нее «далеко не уедешь». Также «прозвучало» мнение, что любовь из семьи никуда не может уйти или умереть, она просто перерастает в уважение.