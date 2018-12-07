АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, лишенные родительских прав
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Анастасия Стоцкая в Instagram показала редкое фото с мужем

Знаменитая российская певица Анастасия Стоцкая в своем блоге Instagram показала поклонникам редкое фото с мужем и двумя маленькими детьми. Под постом артистка процитировала известного немецкого мыслителя Фридриха Ницше. Поклонники артистки оценили снимок и вступили в философскую дискуссию.
Анастасия Стоцкая в Instagram показала редкое фото с мужем

Анастасия Стоцкая не часто радует своих подписчиков фотографиями всей семьи. Ее супруг Сергей является бизнесменом и это все, что о нем известно. Их знакомство произошло в Дубаи (ОАЭ), когда певица поехала туда отдыхать. А не так давно она опубликовала снимок, где можно увидеть ее мужа сидящего в кресле, держа на руках дочь Веру, а рядом стоит сын Александр. Свой пост Стоцкая подписала так: «В семейной жизни главное – терпение… Любовь долго продолжаться не может. А вы согласны с Ницше????».

Читатели блога Анастасии Стоцкой принялись философски рассуждать по этому поводу. Кто-то написал, что в отношениях любовь очень важна, поскольку без нее «далеко не уедешь». Также «прозвучало» мнение, что любовь из семьи никуда не может уйти или умереть, она просто перерастает в уважение.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 06:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгения Феофилактова попросила у подписчиков в
Анастасия Стоцкая в Instagram показала редкое
Ученые успешно испытали мощнейший ионный
Специалисты Brabus усовершенствовали Mersedes
Представлен новый бюджетный смартфон Alkatel 1x
Известная телеведущая Валентина Хамайко показала
Lotus анонсировала электрический гиперкар Omega
Ученые назвали самые лучшие напитки от гипертонии
Huawei представила новую модификацию смартфона
Анна Седокова рассказала в Instagram о крепких
Знаменитости, лишенные родительских прав
Звезда "Убойной силы" Евгений Леонов-Гладышев
Кристина Орбакайте опубликовала редкое фото с
Среднебюджетная SoC Snapdragon 6150 радует
Ученые: В скором времени секс-роботы будут любить
Жители Швеции шокированы смертоносной планетой
Правительство Москвы утвердило новые ставки на ЖКУ
Светлана Лобода привезла дочку на выступление
В Москве стартовали продажи смартфона
Ученые нашли новый способ диагностики рака по
Актёр Максим Матвеев поделился фотографией
Ученые обнаружили бактерии для спасения древних
В Renault Sport анонсировали «горячую» версию
Ученые рассказали новые факты о парадоксе Ферми
Обнародована информация о системных данных и
На Кубани с августа ищут 30-летнего мужчину
Ольга Бузова сообщила в Instagram, что влюбилась
Продано 7 билетов: Певица Ольга Бузова так и не
Ученые обнаружили в Мексике предположительно
Брэдли Купер и Ирина Шейк побывали у Санты с
Просмотреть все новости