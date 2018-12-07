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Айза Анохина не может забеременеть из-за гормонального сбоя

Бывшая жена репера Гуфа Айза Анохина на своей странице в Instagram сообщила подписчикам, что очень хочет родить третьего ребенка, но не может этого сделать из-за проблем со здоровьем. У нее случился гормональный сбой и она не может забеременеть.
Айза Анохина не может забеременеть из-за гормонального сбоя

Она рассказала, что в последнее время очень много работает и из-за этого попала в больницу. Состояние свое здоровья она назвала «синдромом военного времени». Что именно с ней не так, Анохина не сообщила. На данный момент ее главное желание - вернуться поскорее к семье и быть здоровой мамой. В посте она посоветовала подписчицам беречь свое здоровье, ведь работать нужно в меру.

По словам реп-исполнительницы, она трудится день и ночь, поскольку боится оказаться никому не нужной и забытой. Из-за этого у нее случилось общее истощение организма и гормональный сбой, у нее катастрофически снизился уровень прогестерона, что подорвало ее женское здоровье. По этой причине она никак не может забеременеть. Также у нее начались панические атаки и ее госпитализировали в больницу с болями в груди и рвотой.

Айза Анохина работает в Москве, но большую часть времени с супругом Дмитрием и сыновьями Элвисом и Сэмом проводит на Бали.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:22

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