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Замужние женщины обсуждают со своими мужьями супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова

Женщины, состоящие в браке, обсуждают со своими супругами новые посты Курбана Омарова. Не секрет, что супругу Ксении Бородиной посчастливилось стать успешным блоггером только благодаря пристальному вниманию прекрасной половины планеты.
Замужние женщины обсуждают со своими мужьями супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова

Несмотря на то, что в последнее время на страничке Курбана в Instagram появляется куда больше фотографий и видеороликов, главной героиней которых оказывается его маленькая наследница Теона, время от времени бизнесмен все-таки выкладывает в Сеть философские записи, которые потом буквально разбираются по цитатам.

Как оказалось, последний пост супруга Бородиной не стал исключением. В свежем блоге Омаров заявляет, что если у человека не ладится в личной жизни, будь-то женщина или мужчина, то пенять надо только на себя, менять себя и внешне и морально.

«Разве не так» - поинтересовался в конце своего поста Курбан.

Замужние женщины обсуждают со своими мужьями супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова

Нужно сказать, что на пост бизнесмена тут же отреагировали многие его поклонницы-подписчицы. Одна за другой они принялись заявлять, что в очередной раз восхищены мнением мужа Ксении Бородиной, а некоторые даже подчеркнули, что завидуют телеведущей «Дома-2», ведь ей достался такой «прекрасный мужчина».

Впрочем, больше всего выделился комментарий читательницы, в котором замужняя женщина отметила, что только ради этих постов и подписалась на Курбана, а также добавила, что всегда обсуждает мысли бизнесмена со своим супругом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:05

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