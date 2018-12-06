Замужние женщины обсуждают со своими мужьями супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова

«Разве не так» - поинтересовался в конце своего поста Курбан.

Несмотря на то, что в последнее время на страничке Курбана в Instagram появляется куда больше фотографий и видеороликов, главной героиней которых оказывается его маленькая наследница Теона, время от времени бизнесмен все-таки выкладывает в Сеть философские записи, которые потом буквально разбираются по цитатам.Как оказалось, последний пост супруга Бородиной не стал исключением. В свежем блоге Омаров заявляет, что если у человека не ладится в личной жизни, будь-то женщина или мужчина, то пенять надо только на себя, менять себя и внешне и морально.Нужно сказать, что на пост бизнесмена тут же отреагировали многие его поклонницы-подписчицы. Одна за другой они принялись заявлять, что в очередной раз восхищены мнением мужа Ксении Бородиной, а некоторые даже подчеркнули, что завидуют телеведущей «Дома-2», ведь ей достался такой «прекрасный мужчина».Впрочем, больше всего выделился комментарий читательницы, в котором замужняя женщина отметила, что только ради этих постов и подписалась на Курбана, а также добавила, что всегда обсуждает мысли бизнесмена со своим супругом.