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Американские исследователи объяснили причины любви людей к пицце

Американские исследователи из Йельского университета объяснили причины, по которым большинство людей любят пиццу, несмотря на доказанную вредность и пищевую зависимость от этого блюда. По мнению специалистов, это связано с сочетанием жиров, углеводов и соли в данном блюде.
Американские исследователи объяснили причины любви людей к пицце

Не так давно учёные Йельского университета определили, пицца является продуктом, способным вызывать «зависимость». Теперь же исследователи задались вопросом, каковы же причины того, что люди часто оказываются не способными отказаться от вредного, но любимого блюда, сообщает издание "Nation News".

Исследователи определили, любовь людей к пицце вызвана сочетанием в ней жиров, углеводов и соли, которое влияет на нейроны человеческого мозга и создаёт «эффект» счастья. Помимо этого, пицца является высококалорийной пищей и вызывает быстрое насыщение, что связано с работой в организме «механизма выживания». Насыщенность жирами даёт насыщение, углеводы и сахар – добавляют «эффект» счастья, а содержащаяся в пицце соль позволяет сохранить баланс необходимых в организме минералов.

Важным фактором любви людей к пицце является также то, что её редко употребляют в одиночестве. В основном её едят в кругу семьи, друзей или хороших знакомых. Это значит, что с употреблением данного продукта связаны радостные события жизни, позволяющие человеку чувствовать себя счастливым.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:20

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