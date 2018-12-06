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Ученые обнаружили бактерии для спасения древних картин

Итальянские ученые из Феррарского университета (University of Ferrara) в ходе исследования обнаружили бактерии, которые могут спасти древние картины от разрушения.
Ученые обнаружили бактерии для спасения древних картин

Ученые отмечают, что старинные картины являются хорошей питательной средой для микроорганизмов. Специалисты нашли ряд микробов, которые питаются органикой и неорганикой на поверхности работ: лаками, маслами, пигментами. Главный этап исследования прошел на картинке художника Карло Бонони «Коронование девы Марии», которая была написана в первой половине XVII века.

Ученые нашли в образце красок с поверхности полотна колонии бацилл и стафилококков. Также там в большом количестве присутствовали грибы. По словам биологов, красящие составы того времени становятся питательной средой для микроорганизмов. Специалисты нашли эффективный способ борьбы с вредителями. Для этого можно использовать споры трех видов бактерий-бацилл, которые эффективно тормозят рост небезопасных для древних полотен организмов.

По словам ученых, благодаря новому способу станет возможным спасение уникальных произведений до того, как они окажутся разрушенными. Отмечается, что краски от бацилл не повреждаются.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:36

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