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Дарье Друзьяк грозит 6 лет тюрьмы за воровство и клевету

Бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Дарье Друзьяк грозит 6 лет лишения свободы.
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Как оказалось, недолго смогла звезда телестройки «Дом-2» оставаться в тени и уже сегодня снова появится на одном из самых популярных телеканалов России.

Несколько часов назад Дарья разместила у себя на страничке в Instagram свежий пост, под которым сообщила подписчикам, что уже сегодня, 6 декабря, в 17:23 по московскому времени на канале «Россия 1» в телепередаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым все услышат ее «последнее слово».

«Регионы увидят завтра 07.11.2018 по времени своих часовых поясов» - добавила Друзьяк, не обратив внимания на то, что допустила ошибку в дате.


Как оказалось, Александр Серов, которого ранее блондинка обвиняла в изнасиловании, написал на Дарью заявление в полицию и обвинил девушку в клевете и воровстве. По словам народного артиста Российской Федерации, Друзьяк украла у него 300 тысяч рублей.
Дарье Друзьяк грозит 6 лет тюрьмы за воровство и клевету

Нужно сказать, что в этот раз Малахову будет довольно проблематично заступиться за «бедную» участницу «Дома-2», которая недавно неожиданно потеряла ребенка. По этому поводу уже активно начали высказываться и интернет-пользователи, которые не понимают, почему по-прежнему эту ситуацию разбирают не правоохранительные органы, а ведущий телепрограммы «Прямой эфир».

«Ну что тут скажешь? Шоу продолжается!», «Кошмар! Снова эта Друзьяк» - продолжают писать в социальных сетях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:03

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