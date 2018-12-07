Американский ученый советует не бояться «восстания машин»





Профессор Гери Смит полагает, что какими бы вычислительными мощностями не обладала машина, она всё равно останется подконтрольна человеку. В обозримом будущем ученый не видит абсолютно никаких рисков, которые могли бы исходить от искусственного интеллекта. Он также добавил, что скорей человек себе навредит, рассуждая в таком ключе. По его словам, компьютер эффективен в расчётах данных программного кода и своей многозадачности, но ему неведомы мотивы, которыми руководствуется человек. По мнению Гери Смита, в обозримом будущем пока рано говорить о самосознании искусственного интеллекта.Компьютер полностью подчинён командам человека, на который заранее запрограммирован. Он может легко обыграть лучшего гроссмейстера в шахматы, просчитав наперёд миллионы вариантов развития поединка, но при этом быть «не умнее, чем стул» с точки зрения осознания окружающего мира.Машина не способна самостоятельно прийти к цели истребления людей, считает профессор. Он полагает, что данная угроза присутствует лишь в фантастических фильмах, но не представляет опасности в реальном мире.