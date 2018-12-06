В Renault Sport анонсировали «горячую» версию хэтчбека Clio RS
Разработчики Renault Sport заявили, что создадут «горячую» версию хэтчбека Clio RS. Производители выпустят 250 автомобилей, оснащенные агрессивным обвесом от RS.
Модель официально представят уже в ближайшее время. По словам представителей французской компании, новый пакет дополнения получит название RS Performance. Кроме более агрессивного внешнего вида, автомобили получат и измененные технические характеристики. В частности, речь идет о легкосплавных колесных дисках черного или красного цвета.
Также по желанию клиенты в салоне установят спортивные кресла из углеводородного материала. Кроме того, тормозная система получилась более производительной, а подвеска получила новые возможности. Под капотом автомобиля разработчики установили двигатель с турбонаддувом объемом 1,8 литра. Такой же силовой установкой оснащен Alpine A110.
Отметим, что в скором времени версию RS Performance получит Megane.
Модель официально представят уже в ближайшее время. По словам представителей французской компании, новый пакет дополнения получит название RS Performance. Кроме более агрессивного внешнего вида, автомобили получат и измененные технические характеристики. В частности, речь идет о легкосплавных колесных дисках черного или красного цвета.
Также по желанию клиенты в салоне установят спортивные кресла из углеводородного материала. Кроме того, тормозная система получилась более производительной, а подвеска получила новые возможности. Под капотом автомобиля разработчики установили двигатель с турбонаддувом объемом 1,8 литра. Такой же силовой установкой оснащен Alpine A110.
Отметим, что в скором времени версию RS Performance получит Megane.
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:24