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В Renault Sport анонсировали «горячую» версию хэтчбека Clio RS

Разработчики Renault Sport заявили, что создадут «горячую» версию хэтчбека Clio RS. Производители выпустят 250 автомобилей, оснащенные агрессивным обвесом от RS.
В Renault Sport анонсировали «горячую» версию хэтчбека Clio RS

Модель официально представят уже в ближайшее время. По словам представителей французской компании, новый пакет дополнения получит название RS Performance. Кроме более агрессивного внешнего вида, автомобили получат и измененные технические характеристики. В частности, речь идет о легкосплавных колесных дисках черного или красного цвета.

Также по желанию клиенты в салоне установят спортивные кресла из углеводородного материала. Кроме того, тормозная система получилась более производительной, а подвеска получила новые возможности. Под капотом автомобиля разработчики установили двигатель с турбонаддувом объемом 1,8 литра. Такой же силовой установкой оснащен Alpine A110.

Отметим, что в скором времени версию RS Performance получит Megane.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:24

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