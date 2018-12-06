В Renault Sport анонсировали «горячую» версию хэтчбека Clio RS





Модель официально представят уже в ближайшее время. По словам представителей французской компании, новый пакет дополнения получит название RS Performance. Кроме более агрессивного внешнего вида, автомобили получат и измененные технические характеристики. В частности, речь идет о легкосплавных колесных дисках черного или красного цвета.Также по желанию клиенты в салоне установят спортивные кресла из углеводородного материала. Кроме того, тормозная система получилась более производительной, а подвеска получила новые возможности. Под капотом автомобиля разработчики установили двигатель с турбонаддувом объемом 1,8 литра. Такой же силовой установкой оснащен Alpine A110.Отметим, что в скором времени версию RS Performance получит Megane.