АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости с детьми, живущими в телах "не своего" пола
EUR 75.71 USD 66.82
Курс валют на 06.12.2018

Брэдли Купер и Ирина Шейк побывали у Санты с годовалой дочкой

Брэдли Купер и Ирина Шейк побывали у Санты с годовалой дочкой Леей. Девочка посидела на троне западного Деда Мороза и сфотографировалась вместе со звёздными родителями.
Брэдли Купер и Ирина Шейк побывали у Санты с годовалой дочкой

Брэдли Купер и Ирина Шейк, готовящиеся к празднованию Нового года, порадовали годовалую дочку Лею встречей с Санта Клаусом. Для этого пара отправилась в торговый центр Лос-Анджелеса, где дети могут пообщаться и сфотографироваться со сказочным персонажем, восседающим на роскошном троне. Сами знаменитости также не удержались от того, чтобы сделать снимок с Сантой.

Купер взял нарядную дочь на руки, а Шейк присела рядом с Дедом Морозом. Улыбающуюся счастливую семью засняли жители Лос-Анджелиса, которые тоже оказались в тот день в торговом центре.

Для прогулки с гражданским мужем и дочкой русская модель не стала одеваться слишком гламурно. Шейк предпочла простую джинсовую мини-юбку и белый джемпер, прихватив маленькую красную сумку.
Брэдли Купер и Ирина Шейк побывали у Санты с годовалой дочкой

Купер надел джинсовые брюки и серую футболку. Лее же купили белое платье в горошек и пушистую бежевую кофту. Отметим, что весной 2019 года девочке исполнится 2 года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители Швеции шокированы смертоносной планетой
Правительство Москвы утвердило новые ставки на ЖКУ
Светлана Лобода привезла дочку на выступление
В Москве стартовали продажи смартфона
Ученые нашли новый способ диагностики рака по
Актёр Максим Матвеев поделился фотографией
Ученые обнаружили бактерии для спасения древних
В Renault Sport анонсировали «горячую» версию
Ученые рассказали новые факты о парадоксе Ферми
Обнародована информация о системных данных и
На Кубани с августа ищут 30-летнего мужчину
Ольга Бузова сообщила в Instagram, что влюбилась
Продано 7 билетов: Певица Ольга Бузова так и не
Ученые обнаружили в Мексике предположительно
Брэдли Купер и Ирина Шейк побывали у Санты с
Знаменитости с детьми, живущими в телах "не
В Сеть выложили снимки нового Ford Focus ST без
Российские учёные из МГУ разработали новый метод
Американские исследователи объяснили причины
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных
После расставания с Виктором Шароваровым
Замужние женщины обсуждают со своими мужьями
Дарье Друзьяк грозит 6 лет тюрьмы за воровство и
Эксперт рассказал как получить компенсацию за
В Нижегородской области трое посетителей до
Исправляющее ошибки обновление iOS 12.1.1 от
Владимир Путин предложил участникам ЕврАзЭС
Астрономы: Известно точное расстояние от Земли до
Продюсер Максим Фадеев отверг девушек с пластикой
Новая Suzuki Ertiga получит версию "под спорт"
Просмотреть все новости