Брэдли Купер и Ирина Шейк побывали у Санты с годовалой дочкой





Брэдли Купер и Ирина Шейк, готовящиеся к празднованию Нового года, порадовали годовалую дочку Лею встречей с Санта Клаусом. Для этого пара отправилась в торговый центр Лос-Анджелеса, где дети могут пообщаться и сфотографироваться со сказочным персонажем, восседающим на роскошном троне. Сами знаменитости также не удержались от того, чтобы сделать снимок с Сантой.Купер взял нарядную дочь на руки, а Шейк присела рядом с Дедом Морозом. Улыбающуюся счастливую семью засняли жители Лос-Анджелиса, которые тоже оказались в тот день в торговом центре.Для прогулки с гражданским мужем и дочкой русская модель не стала одеваться слишком гламурно. Шейк предпочла простую джинсовую мини-юбку и белый джемпер, прихватив маленькую красную сумку.Купер надел джинсовые брюки и серую футболку. Лее же купили белое платье в горошек и пушистую бежевую кофту. Отметим, что весной 2019 года девочке исполнится 2 года.