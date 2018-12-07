Ученые успешно испытали мощнейший ионный двигатель в космосе на пути к Меркурию





20 октября миссия BepiColombo покинула нашу планету и отправилась для исследования Меркурия. Корабль должен преодолеть 9 млрд км, а это 7 лет. Однако космическому аппарату уже удалось совершить главный маневр. Он использовал два самых мощных ионных двигателя, расположенные на модуле Mercury Transfer Modul. Главная задача модуля - переправить орбитальные аппараты BepiColombo к Меркурию.Специалисты рассказали, что электрическая двигательная техника является новой и очень деликатной. Это говорит о том, что четыре двигателя аппарата должны тщательно проверятся после каждого запуска. Необходимо было следить за тем, как функционируют механизмы и воздействуют на корабль.Когда модуль достигнет орбиты Меркурия в 2025 году, три космических аппарата будут отделены от электрических двигателей и миссии предстоит изучение поверхности самой маленькой планеты Солнечной системы.