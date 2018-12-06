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Дом-2: Мама Ольги Рапунцель призналась, что младшую дочь любит больше

Напомним, что Татьяна Владимировна Рапунцель пришла на телестройку для того, чтобы помогать своим дочерям воспитывать детей.
Дом-2: Мама Ольги Рапунцель призналась, что младшую дочь любит больше

На проекте находятся обе её дочери, одна из которых уже стала мамой, а вторая только готовится к этой роли. На первый взгляд, мама девушек кажется достаточно заботливой и хорошей бабушкой, но поклонники заметили неладное.

Наблюдатели телепроекта Дом-2 заметили, что мама в большей степени поддерживает Алёну и всё больше конфликтует с Ольгой. Возможно дело в том, что Ольга была первым и совсем не осознанным ребёнком для Татьяны Владимировны. Сразу после рождения девушки, мама отдала её на воспитание бабушке, а сама начала активно работать и выстраивать отношения уже с другим мужчиной, отцом младшей дочери.
Дом-2: Мама Ольги Рапунцель призналась, что младшую дочь любит больше

Это достаточно больная тема для Ольги, ведь в то время, как мама одаривала Алёну Рапунцель любовью и заботой, Ольге пришлось взрослеть самостоятельно.

Более того, Оля не скрывает, что ей пришлось зарабатывать не совсем хорошим путём. Девушка раздевалась на камеру, а после отправилась на Дом-2 искать популярность, на что маме было глубоко плевать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:47

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