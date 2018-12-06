Дом-2: Мама Ольги Рапунцель призналась, что младшую дочь любит больше
Напомним, что Татьяна Владимировна Рапунцель пришла на телестройку для того, чтобы помогать своим дочерям воспитывать детей.
На проекте находятся обе её дочери, одна из которых уже стала мамой, а вторая только готовится к этой роли. На первый взгляд, мама девушек кажется достаточно заботливой и хорошей бабушкой, но поклонники заметили неладное.
Наблюдатели телепроекта Дом-2 заметили, что мама в большей степени поддерживает Алёну и всё больше конфликтует с Ольгой. Возможно дело в том, что Ольга была первым и совсем не осознанным ребёнком для Татьяны Владимировны. Сразу после рождения девушки, мама отдала её на воспитание бабушке, а сама начала активно работать и выстраивать отношения уже с другим мужчиной, отцом младшей дочери.
Это достаточно больная тема для Ольги, ведь в то время, как мама одаривала Алёну Рапунцель любовью и заботой, Ольге пришлось взрослеть самостоятельно.
Более того, Оля не скрывает, что ей пришлось зарабатывать не совсем хорошим путём. Девушка раздевалась на камеру, а после отправилась на Дом-2 искать популярность, на что маме было глубоко плевать.
На проекте находятся обе её дочери, одна из которых уже стала мамой, а вторая только готовится к этой роли. На первый взгляд, мама девушек кажется достаточно заботливой и хорошей бабушкой, но поклонники заметили неладное.
Наблюдатели телепроекта Дом-2 заметили, что мама в большей степени поддерживает Алёну и всё больше конфликтует с Ольгой. Возможно дело в том, что Ольга была первым и совсем не осознанным ребёнком для Татьяны Владимировны. Сразу после рождения девушки, мама отдала её на воспитание бабушке, а сама начала активно работать и выстраивать отношения уже с другим мужчиной, отцом младшей дочери.
Это достаточно больная тема для Ольги, ведь в то время, как мама одаривала Алёну Рапунцель любовью и заботой, Ольге пришлось взрослеть самостоятельно.
Более того, Оля не скрывает, что ей пришлось зарабатывать не совсем хорошим путём. Девушка раздевалась на камеру, а после отправилась на Дом-2 искать популярность, на что маме было глубоко плевать.