Александра Гозиас намекнула на свою беременность

«Никогда не поверю, что Гозиас снова решила рожать! Вы видели, как она с Софией обращается? Это же кошмар! Девочку она явно не любит» - написала одна из фанаток «Дома-2» в Сети.

Все хорошо помнят, как Саша и Константин Иванов решили покинуть реалити-шоу, однако мало кто ожидал, что вне Периметра парочка тут же расстанется. Тщетными оказались и попытки влюбленных помириться и снова попытаться построить крепкие и нормальные отношения.В результате Гозиас решила вернуться в свой родной город Балтийск, где занимается воспитанием единственной наследницы и даже не вспоминает ту жизнь, по словам Александры, в которой когда-то присутствовал Иванов. И вот на днях девушка опубликовала у себя на страничке новую фотографию, которой, по всей видимости, решила намекнуть поклонникам, что совсем скоро станет дважды мамой.У себя на страничке в Instagram Саша разместила снимок, на котором она запечатлена стоящей возле детской кроватки. Под публикацией Александра оставила довольно неожиданный пост, в котором заявила, что наконец-таки определилась с выбором.С записи Гозиас можно сделать вывод, что знаменитость снова ждет появления на свет дочки. Стоит напомнить, что у Саши уже есть одна дочь. В первом браке с Ильей Коротковым девушка родила девочку Софию.Впрочем, в интересное положение бывшей участницы «Дома-2» верят не все интернет-пользователи. Многие из читателей уверены, что девушка фотографией с детской кроваткой просто решила в очередной раз привлечь к своей персоне внимание.