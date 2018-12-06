Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц влюбилась в иностранца

«Пишешь быстро смс «С добрым утром, милый!», и танцуя, собираешься на работу. Идешь, а душа поет. Хочется улыбаться каждому, прыгать и вести себя, как ребенок. Каждая встреча – это всплеск эмоций. Прикосновения, объятия. Страсть и жажда переполняют. Это словно наркотик. Будто по венам бежит ecstasy, а не кровь», - написала под одним из последних снимков Тата.

«Я скоро запущу свои курсы по похудению, поэтому появится возможность делать как я и достигать результатов», - написала экс-звезда «Дома-2» одной из своих фанаток, подчеркнув, что работа в этом направлении уже идет.





Сама девушка прямо не говорит о том, что испытывает сильные чувства к какому-то определенному мужчине, однако ее посты говорят сами за себя.А в заключении добавила: «I know u see me», чем и дала своим фанатам повод думать, что ее новый возлюбленный не говорит по-русски.И, в-третьих, совсем скоро Блюменкранц запустит курсы по похудению. Все дело в том, что в последнее время поклонницы часто интересуются у нее, как ей удалось так сильно похудеть. Поэтому она решила создать проект, который поможет всем желающим сбросить лишние килограммы.