Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц влюбилась в иностранца
В жизни бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Таты Блюменкранц произошло сразу три радостных события. Во-первых, она провела незабываемый отпуск в Монако, откуда с завидной регулярностью публиковала новые фотографии в Instagram. Во-вторых, молодая мамочка влюбилась, причем, как считают ее подписчики, в иностранца.
Сама девушка прямо не говорит о том, что испытывает сильные чувства к какому-то определенному мужчине, однако ее посты говорят сами за себя.
А в заключении добавила: «I know u see me», чем и дала своим фанатам повод думать, что ее новый возлюбленный не говорит по-русски.
И, в-третьих, совсем скоро Блюменкранц запустит курсы по похудению. Все дело в том, что в последнее время поклонницы часто интересуются у нее, как ей удалось так сильно похудеть. Поэтому она решила создать проект, который поможет всем желающим сбросить лишние килограммы.
Сама девушка прямо не говорит о том, что испытывает сильные чувства к какому-то определенному мужчине, однако ее посты говорят сами за себя.
«Пишешь быстро смс «С добрым утром, милый!», и танцуя, собираешься на работу. Идешь, а душа поет. Хочется улыбаться каждому, прыгать и вести себя, как ребенок. Каждая встреча – это всплеск эмоций. Прикосновения, объятия. Страсть и жажда переполняют. Это словно наркотик. Будто по венам бежит ecstasy, а не кровь», - написала под одним из последних снимков Тата.
А в заключении добавила: «I know u see me», чем и дала своим фанатам повод думать, что ее новый возлюбленный не говорит по-русски.
И, в-третьих, совсем скоро Блюменкранц запустит курсы по похудению. Все дело в том, что в последнее время поклонницы часто интересуются у нее, как ей удалось так сильно похудеть. Поэтому она решила создать проект, который поможет всем желающим сбросить лишние килограммы.
«Я скоро запущу свои курсы по похудению, поэтому появится возможность делать как я и достигать результатов», - написала экс-звезда «Дома-2» одной из своих фанаток, подчеркнув, что работа в этом направлении уже идет.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:41