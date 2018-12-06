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Пропавшего в Волгограде 12-летнего школьника нашли живым в торговом центре

12-летнего школьника, пропавшего три дня назад в Волгограде, удалось найти живым и невредимым в торговом центре. Правохранители выясняют, где находился мальчик и почему сбежал из дома.
Пропавшего в Волгограде 12-летнего школьника нашли живым в торговом центре

Как выяснилось, подростка никто не похищал. Его удалось обнаружить в "Макдоналдсе", расположенном в одном из ТРЦ города. Школьника искали трое суток после обращения родителей. Стражи порядка обследовали все прилегающие территории, опросили соседей и близких семьи.

По словам родителей, 3 декабря после школы мальчик решил придти к бабушке, работающей в местной поликлинике. Перед выходом на улицу внук сказал, что будет гулять неподалеку, но после смены его уже не было.
Несовершеннолетний убегал из дома однажды, хотя семья мальчика считается благополучной.



 
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Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30

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