Пропавшего в Волгограде 12-летнего школьника нашли живым в торговом центре





Как выяснилось, подростка никто не похищал. Его удалось обнаружить в "Макдоналдсе", расположенном в одном из ТРЦ города. Школьника искали трое суток после обращения родителей. Стражи порядка обследовали все прилегающие территории, опросили соседей и близких семьи.По словам родителей, 3 декабря после школы мальчик решил придти к бабушке, работающей в местной поликлинике. Перед выходом на улицу внук сказал, что будет гулять неподалеку, но после смены его уже не было.Несовершеннолетний убегал из дома однажды, хотя семья мальчика считается благополучной.