Пропавшего в Волгограде 12-летнего школьника нашли живым в торговом центре
12-летнего школьника, пропавшего три дня назад в Волгограде, удалось найти живым и невредимым в торговом центре. Правохранители выясняют, где находился мальчик и почему сбежал из дома.
Как выяснилось, подростка никто не похищал. Его удалось обнаружить в "Макдоналдсе", расположенном в одном из ТРЦ города. Школьника искали трое суток после обращения родителей. Стражи порядка обследовали все прилегающие территории, опросили соседей и близких семьи.
По словам родителей, 3 декабря после школы мальчик решил придти к бабушке, работающей в местной поликлинике. Перед выходом на улицу внук сказал, что будет гулять неподалеку, но после смены его уже не было.
Несовершеннолетний убегал из дома однажды, хотя семья мальчика считается благополучной.
Как выяснилось, подростка никто не похищал. Его удалось обнаружить в "Макдоналдсе", расположенном в одном из ТРЦ города. Школьника искали трое суток после обращения родителей. Стражи порядка обследовали все прилегающие территории, опросили соседей и близких семьи.
По словам родителей, 3 декабря после школы мальчик решил придти к бабушке, работающей в местной поликлинике. Перед выходом на улицу внук сказал, что будет гулять неподалеку, но после смены его уже не было.
Несовершеннолетний убегал из дома однажды, хотя семья мальчика считается благополучной.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30