Известная телеведущая Валентина Хамайко показала новорожденного сына на снимке

В своих аккаунтах Валентина Хамайко и ее супруг Андрей Онистрат опубликовали посты, посвященные радостному событию. В stories теледива показала фото, где можно увидеть, как она держит младенца на руках и целует его. А сверху она отметила место своего нахождения, это киевский родильный дом под названием «Лелека». Подобную метку в своем Instagram оставил и Онистрат.Подписчики блога Валентины Хамайко стали поздравлять телеведущую с очередным пополнением и пожелали обоим здоровья. Напомним, что звезда украинского канала всю беременность работала и вела утреннюю программу.