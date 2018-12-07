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Известная телеведущая Валентина Хамайко показала новорожденного сына на снимке

Известная украинская телеведущая канала «1+1» Валентина Хамайко в своем stories поделилась новостью о пополнении в семье. У знаменитости родился сын.
Известная телеведущая Валентина Хамайко показала новорожденного сына на снимке

В своих аккаунтах Валентина Хамайко и ее супруг Андрей Онистрат опубликовали посты, посвященные радостному событию. В stories теледива показала фото, где можно увидеть, как она держит младенца на руках и целует его. А сверху она отметила место своего нахождения, это киевский родильный дом под названием «Лелека». Подобную метку в своем Instagram оставил и Онистрат.

Подписчики блога Валентины Хамайко стали поздравлять телеведущую с очередным пополнением и пожелали обоим здоровья. Напомним, что звезда украинского канала всю беременность работала и вела утреннюю программу.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:11

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