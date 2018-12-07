Представлен новый бюджетный смартфон Alkatel 1x Evolve





По предварительно полученной информации цена на Alkatel 1x Evolve будет колебаться примерно в районе 100 долларов. Смартфон работает на операционной системе Android восьмой версии, оснащён процессором Media Tek, что позволяет устанавливать и использовать разнообразные игровые приложения.Новый бюджетный 1x Evolve имеет экран с диагональю 5,3 дюйма, основную 8 Мп и 5 Мп фронтальную камеры. Заявленная ёмкость аккумулятора смартфона 2460 мАч. Такой заряд батареи позволит достаточно долго пользоваться гаджетом без подзарядки.Объём оперативной памяти составит 2Гб, а встроенной -16 Гб. Официальную дату начала продаж нового смартфона пока не сообщают, известно, что это произойдёт примерно в середине декабря этого года.