АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, лишенные родительских прав
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Представлен новый бюджетный смартфон Alkatel 1x Evolve

Французский бренд Alkatel представил свою новую разработку – бюджетный смартфон Alkatel 1x Evolve. Стоимость нового гаджета пока точно не известна, о ней объявят в день начала продаж в середине декабря этого года.
Представлен новый бюджетный смартфон Alkatel 1x Evolve

По предварительно полученной информации цена на Alkatel 1x Evolve будет колебаться примерно в районе 100 долларов. Смартфон работает на операционной системе Android восьмой версии, оснащён процессором Media Tek, что позволяет устанавливать и использовать разнообразные игровые приложения.

Новый бюджетный 1x Evolve имеет экран с диагональю 5,3 дюйма, основную 8 Мп и 5 Мп фронтальную камеры. Заявленная ёмкость аккумулятора смартфона 2460 мАч. Такой заряд батареи позволит достаточно долго пользоваться гаджетом без подзарядки.

Объём оперативной памяти составит 2Гб, а встроенной -16 Гб. Официальную дату начала продаж нового смартфона пока не сообщают, известно, что это произойдёт примерно в середине декабря этого года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 03:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлен новый бюджетный смартфон Alkatel 1x
Известная телеведущая Валентина Хамайко показала
Lotus анонсировала электрический гиперкар Omega
Ученые назвали самые лучшие напитки от гипертонии
Huawei представила новую модификацию смартфона
Анна Седокова рассказала в Instagram о крепких
Знаменитости, лишенные родительских прав
Звезда "Убойной силы" Евгений Леонов-Гладышев
Кристина Орбакайте опубликовала редкое фото с
Среднебюджетная SoC Snapdragon 6150 радует
Ученые: В скором времени секс-роботы будут любить
Жители Швеции шокированы смертоносной планетой
Правительство Москвы утвердило новые ставки на ЖКУ
Светлана Лобода привезла дочку на выступление
В Москве стартовали продажи смартфона
Ученые нашли новый способ диагностики рака по
Актёр Максим Матвеев поделился фотографией
Ученые обнаружили бактерии для спасения древних
В Renault Sport анонсировали «горячую» версию
Ученые рассказали новые факты о парадоксе Ферми
Обнародована информация о системных данных и
На Кубани с августа ищут 30-летнего мужчину
Ольга Бузова сообщила в Instagram, что влюбилась
Продано 7 билетов: Певица Ольга Бузова так и не
Ученые обнаружили в Мексике предположительно
Брэдли Купер и Ирина Шейк побывали у Санты с
Знаменитости с детьми, живущими в телах "не
В Сеть выложили снимки нового Ford Focus ST без
Российские учёные из МГУ разработали новый метод
Американские исследователи объяснили причины
Просмотреть все новости