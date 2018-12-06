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Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков заявил, что готов взять на воспитание ребенка из детского дома

Звезда реалити-шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков признался, что в последнее время начал задумываться о том, чтобы усыновить ребенка.
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков заявил, что готов взять на воспитание ребенка из детского дома

Бизнесмен из Читы продолжает интересовать многих поклонников проекта «Замуж за Бузову», несмотря на то, что шоу подошло к концу несколько месяцев назад. Сейчас Валентин является активным пользователем социальных сетей, в которых регулярно делится с подписчиками своей частной жизнью, а также рассказывает о новых проектах.

В последнее время многие интернет-пользователи заметили, что Коробков начал избегать вопросов, которые касаются Ольги Бузовой. Пока не понятно, с чем это связано, однако Валентин не единожды подчеркивал, что новоиспеченная певица ему до сих пор небезразлична и именно из-за того, что ему так и не удалось доказать Оле своих чувств, он решил перестать вспоминать ее.

Также Коробков подчеркнул, что до сих пор не встретил ту «единственную», которая бы покорила его, да так, чтобы он сразу же создал с ней семью и обзавелся наследниками. По словам участника шоу «Замуж за Бузову», слухи о том, что он закрутил роман с Аидой Уразбахтиновой, являются очередными сплетнями, в которые не следует верить.

Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков заявил, что готов взять на воспитание ребенка из детского дома

Вполне вероятно, что именно одиночество и стало причиной того, что Валентин задумался о том, чтобы взять из детского дома малыша. Выяснилось, что Коробкова в последнее время начала посещать мысль о том, что он может никогда не повстречать ту «самую», и именно поэтому не хочет быть всю жизнь одиноким.

Стоит отметить, что о желании взять ребенка из детского дома недавно заговорила и Ольга Бузова. В свою очередь многие поклонники уверены, что это не является совпадением.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:28

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