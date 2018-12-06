Ксения Собчак рассказала, как бывший возлюбленный жестоко избил её в автомобиле





Проект проходил в формате прямого эфира, где экспертам, присутствующим в студии, задавали вопросы, а они отвечали на них.Ксения Собчак убеждена, что Россия - это чуть ли не последняя страна, в которой ещё не приняли строгий закон и наказание за домашнее насилие.Девушка рассказала, что и в её жизни однажды случился страшный случай, в котором она была подвержена насильственным действиям. Это случилось во время путешествия со своим бывшим возлюбленным, имя которого она не озвучивает.В машине у пары случилась словесная ссора, после чего мужчина начал жестоко избивать Ксению. За рубежом всё строго, ей даже не пришлось вызывать полицию, она прибыла на место сама, а виновнику было уже не отвертеться, ведь там за такие действия строго наказывают. И тут очень важно, что проблема не остаётся незамеченной.Напомним, что в настоящее время Ксения Собчак в браке с Максимом Виторганом. В этом году они отметили юбилей совместной жизни. В 2016 году у супругов родился сын Платон.