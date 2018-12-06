В Уфе без вести пропала женщина с четырехлетней дочерью





Рост женщины составляет 156 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы имеют среднюю длину, глаза голубого цвета. В день исчезновения пропавшая была одета в бирюзовый плащ до колен, джинсы, шапку и темно-коричневые сапоги, окантованные светлым мехом.У девочки рост около 90 сантиметров, волосы русые большой длины, голубоглазая. Одета: розовая куртка, белая шапка с орнаментом, брюки и ботинки.Сотрудники полиции просят всех, кому известна любая информация о местонахождении матери и девочки, сообщить в любое отделение полиции.