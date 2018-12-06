АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины
EUR 75.71 USD 66.82
Курс валют на 06.12.2018

Ксения Собчак заявила в Instagram, что будет бороться за закон о «домашнем насилии»

В своем Instagram Ксения Собчак поделилась мнением о круглом столе на тему «Домашнее насилие», который состоялся вчера, 5 декабря, на телеканале RTVI.
Ксения Собчак заявила в Instagram, что будет бороться за закон о «домашнем насилии»

Подписчики Ксении тут же ухватились за эту тему и предположили, что супругу Собчак Максиму Виторгану придется туго, так как его конфликты с женой могут привести актера к уголовной ответственности.

Напомним, что в последнее время в Сети все чаще обсуждают ссоры в семье Собчак и Виторгана, а самые зоркие пользователи даже смогли увидеть на лице журналистки следы рукоприкладства.

Сегодня Ксения Собчак приняла крутую позиции и считает, что «бьет, не значит любит» и намерена добиваться принятия закона об уголовной ответственности за насилие в семье.

Поклонницы Ксении поддержали журналистку и считают, что «надо покончить с этой проблемой» и рады, что Собчак вынесла эту тему на обсуждение.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи обнародовали список способствующих
Максим Галкин показал на ролике в Instagram
Japan Display и Narumi выпустили чайник с
Kia назвала цены на кроссовер на базе Hyundai
Дом-2: Мама Ольги Рапунцель призналась, что
Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц влюбилась
Ученые: Пчелиное маточное молочко способно
На 90-м году жизни скончалась актриса Галина
В Самаре без вести пропала 17-летняя студентка
Александра Гозиас намекнула на свою беременность
Хлою Грейс Морец застали целующейся с моделью
Пропавшего в Волгограде 12-летнего школьника
Ксения Собчак рассказала, как бывший возлюбленный
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Смартфон Samsung Galaxy A50 оснастят Exynos 9610
Ксения Собчак заявила в Instagram, что будет
Американский учёный привёл доказательства работы
Фанаты оценили гардероб Светланы Лободы из меха
В Башкирии тело пропавшей женщины год пролежало в
В Уфе без вести пропала женщина с четырехлетней
Названы цены нового кроссовера CS15 2019 от
Ubisoft представит следующую Far Cry на TGA 2018
Влад Кадони в эфире сказал, что Алексей Купин
Звезда «Дома-2» Элина Камирен (Карякина) заявила,
Поклонники: У Натальи Рудовой и Павла Деревянко
Петр Порошенко направил к границе с Россией
В Москве мужчина пригрозил кастрировать соседа
Ученые могут использовать мусорную ДНК для
Эксперты рассказали о повышении средней зарплаты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащён процессором
Просмотреть все новости