Ксения Собчак заявила в Instagram, что будет бороться за закон о «домашнем насилии»

Подписчики Ксении тут же ухватились за эту тему и предположили, что супругу Собчак Максиму Виторгану придется туго, так как его конфликты с женой могут привести актера к уголовной ответственности.Напомним, что в последнее время в Сети все чаще обсуждают ссоры в семье Собчак и Виторгана, а самые зоркие пользователи даже смогли увидеть на лице журналистки следы рукоприкладства.Сегодня Ксения Собчак приняла крутую позиции и считает, что «бьет, не значит любит» и намерена добиваться принятия закона об уголовной ответственности за насилие в семье.Поклонницы Ксении поддержали журналистку и считают, что «надо покончить с этой проблемой» и рады, что Собчак вынесла эту тему на обсуждение.