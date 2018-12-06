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Эксперт рассказал как получить компенсацию за травму в общественном месте

Эксперт рассказал как получить компенсацию за травму в общественном месте
В зимнее время, особенно в час пик, трудно устоять на ногах, в прямом смысле слова. Жители стали сталкиваться с опасностями не только на скользких улицах, но и в общественных местах. Эксперт рассказал, как и где можно получить компенсацию за травму в общественном месте.
Эксперт рассказал как получить компенсацию за травму в общественном месте

Владимир Толстиков, являющийся представителем ГИБДД, пояснил, что если гражданин упал на остановке, то вины водителя здесь нет. Правоохранитель утверждает, что ответственность водитель несет только если он нарушил права дорожного движения, сообщает "ПолитЭксперт".

Транспортные предприятия обязаны совершать ежедневную проверку транспортного средства перед выпуском на маршрут. Тем не менее несчастные случаи происходят.

Представитель страховой компании ООО «Страховой Брокер «РИФАМС» Антон Щеголев рассказал, что если травмы не удалось избежать, то следует вспомнить о полисе Обязательного медицинского страхования, имеющегося у каждого гражданина. Благодаря полису можно получить минимальную медицинскую помощь.

Дополнительные возможности дает полис Добровольного медстрахования. Однако для его оформления придется потратить немалую сумму денег. Специалист считает, что цена ДМС слишком завышенна. Иногда случается, что ДМС финансирует работодатель. Это идеальный вариант, считает Антон Щеголев.

По мнению специалистов, если гражданин получил травму из-за скользкого пола в общественном транспорте, то в этом случае пострадавшему следует обратиться к водителю. Тот, в свою очередь, должен дать информацию пассажиру о компании-перевозчике и страховой компании. Затем пострадавшему нужно записать номер транспортного средства.

Необходимо обратится в медучреждение, для подтверждения факта травмирования и потом - за компенсацией в администрацию компании-перевозчика или в страховую фирму.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00

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