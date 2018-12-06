Huawei представила новую модификацию смартфона Enjoy 9 Plus





Смартфон имеет диагональ дисплея 6, 26 дюймов с разрешением в 1520 на 720 точек. Чип процессора установлен Snapdragon 450, а объем батареи достался 4000 мАч. Что касается камеры, то здесь она двойная с датчиками изображения: 13 и 2 Мп, камера, расположенная с тыльной стороны гаджета получила 8 Мп.Аппарат может разместить в себе карту памяти microSD, для ее расширения. Модель представлена в двух вариациях объема памяти на выбор: 64/4 и 32/3. Сразу из коробки будет работать на платформе Android 8.1 Oreo.