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Huawei представила новую модификацию смартфона Enjoy 9 Plus

На сайте китайской организации TENAA появилась информация об уточненных характеристиках нового смартфона от китайского производителя Huawei. Новая модель носит название Huawei Enjoy 9 Plus.
Huawei представила новую модификацию смартфона Enjoy 9 Plus

Смартфон имеет диагональ дисплея 6, 26 дюймов с разрешением в 1520 на 720 точек. Чип процессора установлен Snapdragon 450, а объем батареи достался 4000 мАч. Что касается камеры, то здесь она двойная с датчиками изображения: 13 и 2 Мп, камера, расположенная с тыльной стороны гаджета получила 8 Мп.

Аппарат может разместить в себе карту памяти microSD, для ее расширения. Модель представлена в двух вариациях объема памяти на выбор: 64/4 и 32/3. Сразу из коробки будет работать на платформе Android 8.1 Oreo.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:11

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