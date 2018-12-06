Ученые обнаружили в Мексике предположительно внеземное существо, напоминающее фею





Специалисты отметили, что ранее такие создания существовали лишь в мифах и легендах. Они полагают, что находка имеет либо внеземное происхождение, либо создана в ходе генетических экспериментов.Эксперты лишь разводят руками при выявлении наличия костной системы у данного существа на рентгеновских снимках. Помимо этого, куда более удивительным кажется наличие у него крыльев, ушей и зубов с отчетливо различимыми очертаниями лица.Многие пользователи отметили очевидное внешнее сходство найденного в Мексике существа со сказочными феями.