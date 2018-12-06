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Ученые обнаружили в Мексике предположительно внеземное существо, напоминающее фею

На территории Мексики обнаружено необычное существо. По мнению местных ученых, данное создание имеет внеземное происхождение.
Ученые обнаружили в Мексике предположительно внеземное существо, напоминающее фею

Специалисты отметили, что ранее такие создания существовали лишь в мифах и легендах. Они полагают, что находка имеет либо внеземное происхождение, либо создана в ходе генетических экспериментов.

Эксперты лишь разводят руками при выявлении наличия костной системы у данного существа на рентгеновских снимках. Помимо этого, куда более удивительным кажется наличие у него крыльев, ушей и зубов с отчетливо различимыми очертаниями лица.

Многие пользователи отметили очевидное внешнее сходство найденного в Мексике существа со сказочными феями.



 
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Наука
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 20:00

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