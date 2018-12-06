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Влад Кадони в эфире сказал, что Алексей Купин постоянно «изображает из себя жертву»

Телеведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони прямо во время Лобного места заявил Алексею Купину, что давно раскусил его и точно знает, что он только «изображает из себя жертву».
Влад Кадони в эфире сказал, что Алексей Купин постоянно «изображает из себя жертву»

Довольно давно многие телезрители заметили, что Кадони является единственным ведущим реалити-шоу, который замечает за своими подопечными различные мелочи и поступки, которым спешит дать свою характеристику. От Влада весьма сложно «отделаться», ведь если он захотел сказать на всю страну правду о том или ином участнике «Дома-2», он ее озвучит в любом случае.

Как оказалось, теперь и Алексей Купин относится к домовцам, которых Кадони просто-таки раскусил. Вчера, 5 декабря, вышел новый выпуск телестройки, в котором Влад заявил, что убежден в том, что Леша на самом деле только «изображает из себя жертву».

А началось все с того, что Купин то и дело принимался жаловаться своим коллегам по съемочной площадке на тягчайшую жизненную ситуацию, с которой ему якобы пришлось столкнуться. Мол, его будущая супруга – Майя Донцова не только поругала его со всеми лучшими друзьями, но и пытается сделать так, чтобы бывшие товарищи, в конечном счете, никогда не помирились.
Влад Кадони в эфире сказал, что Алексей Купин постоянно «изображает из себя жертву»

Выяснилось, что это настолько сильно разозлило Кадони, что он прямо во время Лобного места решил указать Алексею на то, что если бы не конкурс «Человек года 2018», эта тема могла и вовсе никогда не подняться парнем. По словам Влада, Леша специально «изображает из себя жертву», чтобы за него голосовали и ему досталась недвижимость в Москве.

К слову, к подобному мнению пришли и некоторые участники «Дома-2», которые уверены, что Купин не хочет отдавать столичную квартиру беременной Рапунцель-младшей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:44

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