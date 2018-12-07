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Специалисты Brabus усовершенствовали Mersedes A-класса A-250

Специалисты известной мастерской Brabus, специализирующейся на тюнинге автомобилей усовершенствовали Mercedes A-класса A-250. Эта модель является топовой в своём модельном ряде по мнению автомобильных экспертов.
Специалисты Brabus усовершенствовали Mersedes A-класса A-250

Специалисты Brabus оснастили Mercedes A-250 пакетом PowerXtra B 25 S. Теперь 2-литровый турбомотор имеет повышенную до 270 л.с. мощность и более высокую динамичность. Для разгона до 100 км/час усовершенствованному хетчбеку требуется 5, 9 сек., при этом существует ограничение максимальной скорости до 250 км/ч.

Мастера тюнинга заявляют о своей готовности совершенствовать и переднеприводные и полноприводные модели A-класса. А вот работы по усовершенствованию дизельных моделей пока не закончены. Также пока не известна цена данного усовершенствования.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:11

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