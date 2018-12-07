Специалисты Brabus усовершенствовали Mersedes A-класса A-250





Специалисты Brabus оснастили Mercedes A-250 пакетом PowerXtra B 25 S. Теперь 2-литровый турбомотор имеет повышенную до 270 л.с. мощность и более высокую динамичность. Для разгона до 100 км/час усовершенствованному хетчбеку требуется 5, 9 сек., при этом существует ограничение максимальной скорости до 250 км/ч.Мастера тюнинга заявляют о своей готовности совершенствовать и переднеприводные и полноприводные модели A-класса. А вот работы по усовершенствованию дизельных моделей пока не закончены. Также пока не известна цена данного усовершенствования.