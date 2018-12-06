В Москве мужчина пригрозил кастрировать соседа из-за громкого секса





Мужчина живет в одном из многоэтажных домов на территории Рязанского района столицы. Обратившийся заявил, что с конца октября его сосед угрожает кастрацией из-за того, что тот сильно громко занимается сексом со своей девушкой. Угрожавшему было неприятно слышать такие звуки и он требовал прекращения «безобразия». В противном случае он пообещал испортить жизнь парню - ворваться к нему в квартиру в компании друзей и кастрировать. Кроме того, угрожавший отметил, что дружит с высокопоставленным правоохранителем и он сможет помочь избавиться от заявителя. Отметим, что конфликты у мужчин были и раньше. Когда молодой человек делал ремонт, то сосед грозился застрелить рабочих.Кроме заявления об угрозах, парень предоставил и показания свидетелей по данному делу. Правоохранители предупредили его об ответственности за заведомо ложное сообщение. По данному факту начата проверка.