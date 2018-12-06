АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины
EUR 75.71 USD 66.82
Курс валют на 06.12.2018

В Москве мужчина пригрозил кастрировать соседа из-за громкого секса

В правоохранительные органы Москвы обратился местный житель с заявлением на своего соседа. Последний пригрозил кастрировать заявителя, поскольку тот издает громкие звуки во время секса.
В Москве мужчина пригрозил кастрировать соседа из-за громкого секса

Мужчина живет в одном из многоэтажных домов на территории Рязанского района столицы. Обратившийся заявил, что с конца октября его сосед угрожает кастрацией из-за того, что тот сильно громко занимается сексом со своей девушкой. Угрожавшему было неприятно слышать такие звуки и он требовал прекращения «безобразия». В противном случае он пообещал испортить жизнь парню - ворваться к нему в квартиру в компании друзей и кастрировать. Кроме того, угрожавший отметил, что дружит с высокопоставленным правоохранителем и он сможет помочь избавиться от заявителя. Отметим, что конфликты у мужчин были и раньше. Когда молодой человек делал ремонт, то сосед грозился застрелить рабочих.

Кроме заявления об угрозах, парень предоставил и показания свидетелей по данному делу. Правоохранители предупредили его об ответственности за заведомо ложное сообщение. По данному факту начата проверка.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи обнародовали список способствующих
Максим Галкин показал на ролике в Instagram
Japan Display и Narumi выпустили чайник с
Kia назвала цены на кроссовер на базе Hyundai
Дом-2: Мама Ольги Рапунцель призналась, что
Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц влюбилась
Ученые: Пчелиное маточное молочко способно
На 90-м году жизни скончалась актриса Галина
В Самаре без вести пропала 17-летняя студентка
Александра Гозиас намекнула на свою беременность
Хлою Грейс Морец застали целующейся с моделью
Пропавшего в Волгограде 12-летнего школьника
Ксения Собчак рассказала, как бывший возлюбленный
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Смартфон Samsung Galaxy A50 оснастят Exynos 9610
Ксения Собчак заявила в Instagram, что будет
Американский учёный привёл доказательства работы
Фанаты оценили гардероб Светланы Лободы из меха
В Башкирии тело пропавшей женщины год пролежало в
В Уфе без вести пропала женщина с четырехлетней
Названы цены нового кроссовера CS15 2019 от
Ubisoft представит следующую Far Cry на TGA 2018
Влад Кадони в эфире сказал, что Алексей Купин
Звезда «Дома-2» Элина Камирен (Карякина) заявила,
Поклонники: У Натальи Рудовой и Павла Деревянко
Петр Порошенко направил к границе с Россией
В Москве мужчина пригрозил кастрировать соседа
Ученые могут использовать мусорную ДНК для
Эксперты рассказали о повышении средней зарплаты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащён процессором
Просмотреть все новости