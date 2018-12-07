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Lotus анонсировала электрический гиперкар Omega за 2,2 млн евро

Lotus анонсировала гиперкар Omega за 2,25 млн евро с 1000 л. с. мощности. Концепт электрического автомобиля появится в 2019 году.
Lotus анонсировала электрический гиперкар Omega за 2,2 млн евро

Пресс-служба Lotus сообщила о разработке гиперкара Omega стоимостью 2,25 миллиона евро за серийную версию. Собрать первый прототип компания надеется уже в будущем году. В движение машину будут приводить несколько электрических двигателей, которые смогут обеспечить отдачу в 1 тысячу л. с. Проехать без подзарядки Omega сможет 400 километров или больше.

Отметим, что Lotus является британским брендом спорткаров, выкупленным китайской Zhejiang Geely. Компании принадлежит 51% акций, а остальными 49% владеет Etika Automotive.

Передача Lotus новым собственникам обоснована нехваткой денег, из-за которой производитель остановился только на выпуске имеющихся трёх моделей: Evora, Elise и Exige. Выход Omega также связан с притоком новых инвестиций на постройку гиперкаров.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 01:11

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