Исправляющее ошибки обновление iOS 12.1.1 от Apple доступно для установки на iPhone
В очередном пакете обновлений iOS 12.1.1 для операционной системы iPhone программисты исправили ранние ошибки. Также Apple добавили новые функции для своим устройствам.
Благодаря новому пакету обновлений, пользователям iPhone доступны новые функции. Например, на iPhone XR появилась возможность предварительного просмотра сообщений через касание панели. Функция виртуальной сим-карты теперь включена на моделях iPhone XR, XS и XS Max.
Обновление iOS 12.1.1 сделало доступным одновременное использование FaceTime и запись видеоролика с возможностью смены камер через нажатие. Ранее подобная функция осуществлялась лишь в фоторежиме.
Также среди полезных нововведений отмечены изменённый дизайн ярлыка AppleWatch и активация светодиодов во время вызова FaceTime.
Благодаря новому пакету обновлений, пользователям iPhone доступны новые функции. Например, на iPhone XR появилась возможность предварительного просмотра сообщений через касание панели. Функция виртуальной сим-карты теперь включена на моделях iPhone XR, XS и XS Max.
Обновление iOS 12.1.1 сделало доступным одновременное использование FaceTime и запись видеоролика с возможностью смены камер через нажатие. Ранее подобная функция осуществлялась лишь в фоторежиме.
Также среди полезных нововведений отмечены изменённый дизайн ярлыка AppleWatch и активация светодиодов во время вызова FaceTime.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:48