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Петр Порошенко направил к границе с Россией десантно-штурмовые войска

Президент Украины Петр Порошенко в социальных сетях заявил о намерении нарастить группировку войск вооруженных сил на границе с Российской Федерацией. В приграничные регионы, в частности, были направлены десантно-штурмовые войска.
Петр Порошенко направил к границе с Россией десантно-штурмовые войска

На своей странице в Twitter политик отметил, что это является элементом адекватного ответа на действия агрессора. Наращивание группировки войск происходит в соответствии с замыслом применения сил обороны Украины согласно принятой стратегии обороноспособности страны. В рамках данной концепции, наиболее боеспособные армейские подразделения передислоцируют в наиболее опасные направления по всей линии государственной границы. Так, с военного аэродрома в Житомирской области подразделения ДШВ будут переброшены в места, где без десантно-штурмовых войск никак не обойтись.

Отметим, что до этого украинские власти ввели в 10 регионах страны режим военного положения. Решение о внедрении особого режима было принято на фоне конфликта в Керченском проливе, в результате которого были задержаны три украинских корабля с 24 моряками.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:36

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