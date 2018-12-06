Петр Порошенко направил к границе с Россией десантно-штурмовые войска





На своей странице в Twitter политик отметил, что это является элементом адекватного ответа на действия агрессора. Наращивание группировки войск происходит в соответствии с замыслом применения сил обороны Украины согласно принятой стратегии обороноспособности страны. В рамках данной концепции, наиболее боеспособные армейские подразделения передислоцируют в наиболее опасные направления по всей линии государственной границы. Так, с военного аэродрома в Житомирской области подразделения ДШВ будут переброшены в места, где без десантно-штурмовых войск никак не обойтись.Отметим, что до этого украинские власти ввели в 10 регионах страны режим военного положения. Решение о внедрении особого режима было принято на фоне конфликта в Керченском проливе, в результате которого были задержаны три украинских корабля с 24 моряками.