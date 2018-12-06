Звезда «Дома-2» Элина Камирен (Карякина) заявила, что не жалеет об участии в проекте

«В своем YouTube-канале я рассказываю, как завоевать состоятельного жениха, раскрутить свой Instagram, рассуждаю о психологии» - объясняет звезда «Дом-2».





Не секрет, что Элина является активным пользователем социальных сетей, в которых каждый день демонстрирует не только свою частную жизнь, но и рассказывает о некоторых своих бизнес-проектах, и даже раздает советы поклонницам.По словам Камирен, она никогда не пожалеет о том, что когда-то приняла решение испытать свою удачу на скандально-известном реалити-шоу, ведь именно оно сделало ее медийной личностью. Оказывается, что на сегодняшний день именно медийность Элины ей очень помогает.Стоит подчеркнуть, что бывшая участница очень гордится тем, что на ее страничку в Instagram подписано почти полтора миллиона пользователей, которые ежедневно интересуются ее жизнью. Кроме этого, Элина в последнее время довольно серьезно взялась за свой YouTube-канал под названием «Записки охотницы», который также благодаря «Дому-2», по мнению Камирен, имеет невероятный успех.Также Элина отметила, что через несколько месяцев выпустит первую свою книгу, которая получила тоже название, что и ее YouTube-канал.К слову, некоторые интернет-пользователи уверены, что Камирен не самостоятельно пришла к мысли о том, чтобы выпустить собственную книгу. Многие из них попросту убеждены, что Элина украла эту идею у Алены Водонаевой.