АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины
EUR 75.71 USD 66.82
Курс валют на 06.12.2018

Звезда «Дома-2» Элина Камирен (Карякина) заявила, что не жалеет об участии в проекте

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен решила пойти по стопам своей коллеги по съемочной площадке Алены Водонаевой и рассказать, чем же она занимается после телестройки и жалеет ли она о том, что когда-то приняла решение прийти на проект.
Звезда «Дома-2» Элина Камирен (Карякина) заявила, что не жалеет об участии в проекте

Не секрет, что Элина является активным пользователем социальных сетей, в которых каждый день демонстрирует не только свою частную жизнь, но и рассказывает о некоторых своих бизнес-проектах, и даже раздает советы поклонницам.

По словам Камирен, она никогда не пожалеет о том, что когда-то приняла решение испытать свою удачу на скандально-известном реалити-шоу, ведь именно оно сделало ее медийной личностью. Оказывается, что на сегодняшний день именно медийность Элины ей очень помогает.

Стоит подчеркнуть, что бывшая участница очень гордится тем, что на ее страничку в Instagram подписано почти полтора миллиона пользователей, которые ежедневно интересуются ее жизнью. Кроме этого, Элина в последнее время довольно серьезно взялась за свой YouTube-канал под названием «Записки охотницы», который также благодаря «Дому-2», по мнению Камирен, имеет невероятный успех.

«В своем YouTube-канале я рассказываю, как завоевать состоятельного жениха, раскрутить свой Instagram, рассуждаю о психологии» - объясняет звезда «Дом-2».

Звезда «Дома-2» Элина Камирен (Карякина) заявила, что не жалеет об участии в проекте

Также Элина отметила, что через несколько месяцев выпустит первую свою книгу, которая получила тоже название, что и ее YouTube-канал.

К слову, некоторые интернет-пользователи уверены, что Камирен не самостоятельно пришла к мысли о том, чтобы выпустить собственную книгу. Многие из них попросту убеждены, что Элина украла эту идею у Алены Водонаевой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи обнародовали список способствующих
Максим Галкин показал на ролике в Instagram
Japan Display и Narumi выпустили чайник с
Kia назвала цены на кроссовер на базе Hyundai
Дом-2: Мама Ольги Рапунцель призналась, что
Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц влюбилась
Ученые: Пчелиное маточное молочко способно
На 90-м году жизни скончалась актриса Галина
В Самаре без вести пропала 17-летняя студентка
Александра Гозиас намекнула на свою беременность
Хлою Грейс Морец застали целующейся с моделью
Пропавшего в Волгограде 12-летнего школьника
Ксения Собчак рассказала, как бывший возлюбленный
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Смартфон Samsung Galaxy A50 оснастят Exynos 9610
Ксения Собчак заявила в Instagram, что будет
Американский учёный привёл доказательства работы
Фанаты оценили гардероб Светланы Лободы из меха
В Башкирии тело пропавшей женщины год пролежало в
В Уфе без вести пропала женщина с четырехлетней
Названы цены нового кроссовера CS15 2019 от
Ubisoft представит следующую Far Cry на TGA 2018
Влад Кадони в эфире сказал, что Алексей Купин
Звезда «Дома-2» Элина Камирен (Карякина) заявила,
Поклонники: У Натальи Рудовой и Павла Деревянко
Петр Порошенко направил к границе с Россией
В Москве мужчина пригрозил кастрировать соседа
Ученые могут использовать мусорную ДНК для
Эксперты рассказали о повышении средней зарплаты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащён процессором
Просмотреть все новости