Новая Suzuki Ertiga получит версию "под спорт"





Согласно имеющейся информации, особенностью новой модели станет выраженная спортивная линия дизайна. Эксперты уверены, что новая модификация будет иметь много общего с предыдущей Ertiga Sport, успешно презентованной летом.Шестиместный автомобиль сможет похвастаться эффектным обвесом, большим спойлером, а также сетчатым радиатором. Продажи новинки в Индии возьмет на себя сеть автодилеров Nexa, организованная Maruti Suzuki.Данных относительно цены новенького компактвэна пока нет. В настоящее время самым дорогим является автомобиль с мотором на 1.3 литра и мощностью в 90 лошадей. Такая комплектация доступна всего за 1 млн 20 тыс. рублей.