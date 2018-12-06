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Новая Suzuki Ertiga получит версию "под спорт"

Очень скоро новая Suzuki Ertiga получит шикарную версию под спорт. Шестиместный компактвэн станет самым дорогим автомобилем с массивным обвесом.
Новая Suzuki Ertiga получит версию "под спорт"

Согласно имеющейся информации, особенностью новой модели станет выраженная спортивная линия дизайна. Эксперты уверены, что новая модификация будет иметь много общего с предыдущей Ertiga Sport, успешно презентованной летом.

Шестиместный автомобиль сможет похвастаться эффектным обвесом, большим спойлером, а также сетчатым радиатором. Продажи новинки в Индии возьмет на себя сеть автодилеров Nexa, организованная Maruti Suzuki.

Данных относительно цены новенького компактвэна пока нет. В настоящее время самым дорогим является автомобиль с мотором на 1.3 литра и мощностью в 90 лошадей. Такая комплектация доступна всего за 1 млн 20 тыс. рублей.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:18

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