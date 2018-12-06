Российские учёные из МГУ разработали новый метод определения качества виски





С учётом роста популярности в России виски, растёт количество и качество его фальсификаций. Вследствие этого учёные приняли решение разработать новый метод его проверки на подлинность.Российские химики взяли за основу метод флуориметрии, позволяющий выполнять высококачественный анализ проверяемой продукции. Эта методика даёт возможность различить сложные составляющие предмета исследования и установить вид используемого для изготовления сырья.Флуориметрия позволяет увидеть аналитическое «изображение», в дальнейшем подвергающееся математическому анализу. Российские учёные внесли небольшое новшество в данный метод – добавили в исследуемый продукт люминесцирующие вещества. При взаимодействии с составляющими продукта они меняют свой спектр, и это позволяет увидеть улучшенный результат.Новый метод российские учёные испытали не только для выявления подлинности виски. Его опробовали также на плазме крови и для определения качества мёда.