Ученые назвали самые лучшие напитки от гипертонии





По словам медиков, многие люди живут с повышенным давлением и не знают о своем заболевании. Они могут привести к тому, что стенки кровеносных сосудов не выдерживают потока крови и лопаются, что проявляется в кровоизлиянии. Для поддержания нормального давления людям необходимо употреблять соответствующие напитки.Ученые провели исследование с участием 64 добровольцев. Выяснилось, что те из них, кто ежедневно выпивал 150 мл свекольного сока, не имели никаких проблем с гипертонией. Это связано с тем, что напиток содержит в себе большое количество полезных веществ. При этом, они содержатся как в соке, так и в самом овоще и его листьях.Также гипертоникам рекомендуется употреблять гранатовый сок, полезность которого была неоднократно доказана независимыми группами исследователей. Данный плод оказывает влияние в качестве ингибитора ангиотензинпревращающего фермента. Благодаря ему сосудам оказывается помощь и они расслабляются и открываются.Напоследок медики рекомендуют употреблять чай из гибискуса. Положительный эффект связан с антиоксидантным и противовоспалительным свойствам продукта. Его применением делает стенки сосудов эластичными. Кроме того, чай из гибискуса является мочегонным напитком, благодаря чему из организма выводится лишняя жидкость, а с ней натрий и калий.