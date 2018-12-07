Ученые назвали самые лучшие напитки от гипертонии
Британские ученые из Университета королевы Марии в Лондоне (Queen Mary University of London) по результатам исследования установили и назвали самые лучшие напитки от гипертонии. Данные напитки способны держать показатели на уровне 130\120 80\70 мм рт. столба в зависимости от возраста.
По словам медиков, многие люди живут с повышенным давлением и не знают о своем заболевании. Они могут привести к тому, что стенки кровеносных сосудов не выдерживают потока крови и лопаются, что проявляется в кровоизлиянии. Для поддержания нормального давления людям необходимо употреблять соответствующие напитки.
Ученые провели исследование с участием 64 добровольцев. Выяснилось, что те из них, кто ежедневно выпивал 150 мл свекольного сока, не имели никаких проблем с гипертонией. Это связано с тем, что напиток содержит в себе большое количество полезных веществ. При этом, они содержатся как в соке, так и в самом овоще и его листьях.
Также гипертоникам рекомендуется употреблять гранатовый сок, полезность которого была неоднократно доказана независимыми группами исследователей. Данный плод оказывает влияние в качестве ингибитора ангиотензинпревращающего фермента. Благодаря ему сосудам оказывается помощь и они расслабляются и открываются.
Напоследок медики рекомендуют употреблять чай из гибискуса. Положительный эффект связан с антиоксидантным и противовоспалительным свойствам продукта. Его применением делает стенки сосудов эластичными. Кроме того, чай из гибискуса является мочегонным напитком, благодаря чему из организма выводится лишняя жидкость, а с ней натрий и калий.
По словам медиков, многие люди живут с повышенным давлением и не знают о своем заболевании. Они могут привести к тому, что стенки кровеносных сосудов не выдерживают потока крови и лопаются, что проявляется в кровоизлиянии. Для поддержания нормального давления людям необходимо употреблять соответствующие напитки.
Ученые провели исследование с участием 64 добровольцев. Выяснилось, что те из них, кто ежедневно выпивал 150 мл свекольного сока, не имели никаких проблем с гипертонией. Это связано с тем, что напиток содержит в себе большое количество полезных веществ. При этом, они содержатся как в соке, так и в самом овоще и его листьях.
Также гипертоникам рекомендуется употреблять гранатовый сок, полезность которого была неоднократно доказана независимыми группами исследователей. Данный плод оказывает влияние в качестве ингибитора ангиотензинпревращающего фермента. Благодаря ему сосудам оказывается помощь и они расслабляются и открываются.
Напоследок медики рекомендуют употреблять чай из гибискуса. Положительный эффект связан с антиоксидантным и противовоспалительным свойствам продукта. Его применением делает стенки сосудов эластичными. Кроме того, чай из гибискуса является мочегонным напитком, благодаря чему из организма выводится лишняя жидкость, а с ней натрий и калий.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 00:11