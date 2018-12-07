АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, лишенные родительских прав
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Ученые назвали самые лучшие напитки от гипертонии

Британские ученые из Университета королевы Марии в Лондоне (Queen Mary University of London) по результатам исследования установили и назвали самые лучшие напитки от гипертонии. Данные напитки способны держать показатели на уровне 130\120 80\70 мм рт. столба в зависимости от возраста.
Ученые назвали самые лучшие напитки от гипертонии


По словам медиков, многие люди живут с повышенным давлением и не знают о своем заболевании. Они могут привести к тому, что стенки кровеносных сосудов не выдерживают потока крови и лопаются, что проявляется в кровоизлиянии. Для поддержания нормального давления людям необходимо употреблять соответствующие напитки.

Ученые провели исследование с участием 64 добровольцев. Выяснилось, что те из них, кто ежедневно выпивал 150 мл свекольного сока, не имели никаких проблем с гипертонией. Это связано с тем, что напиток содержит в себе большое количество полезных веществ. При этом, они содержатся как в соке, так и в самом овоще и его листьях.

Также гипертоникам рекомендуется употреблять гранатовый сок, полезность которого была неоднократно доказана независимыми группами исследователей. Данный плод оказывает влияние в качестве ингибитора ангиотензинпревращающего фермента. Благодаря ему сосудам оказывается помощь и они расслабляются и открываются.

Напоследок медики рекомендуют употреблять чай из гибискуса. Положительный эффект связан с антиоксидантным и противовоспалительным свойствам продукта. Его применением делает стенки сосудов эластичными. Кроме того, чай из гибискуса является мочегонным напитком, благодаря чему из организма выводится лишняя жидкость, а с ней натрий и калий.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 00:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lotus анонсировала электрический гиперкар Omega
Ученые назвали самые лучшие напитки от гипертонии
Huawei представила новую модификацию смартфона
Анна Седокова рассказала в Instagram о крепких
Знаменитости, лишенные родительских прав
Звезда "Убойной силы" Евгений Леонов-Гладышев
Кристина Орбакайте опубликовала редкое фото с
Среднебюджетная SoC Snapdragon 6150 радует
Ученые: В скором времени секс-роботы будут любить
Жители Швеции шокированы смертоносной планетой
Правительство Москвы утвердило новые ставки на ЖКУ
Светлана Лобода привезла дочку на выступление
В Москве стартовали продажи смартфона
Ученые нашли новый способ диагностики рака по
Актёр Максим Матвеев поделился фотографией
Ученые обнаружили бактерии для спасения древних
В Renault Sport анонсировали «горячую» версию
Ученые рассказали новые факты о парадоксе Ферми
Обнародована информация о системных данных и
На Кубани с августа ищут 30-летнего мужчину
Ольга Бузова сообщила в Instagram, что влюбилась
Продано 7 билетов: Певица Ольга Бузова так и не
Ученые обнаружили в Мексике предположительно
Брэдли Купер и Ирина Шейк побывали у Санты с
Знаменитости с детьми, живущими в телах "не
В Сеть выложили снимки нового Ford Focus ST без
Российские учёные из МГУ разработали новый метод
Американские исследователи объяснили причины
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных
После расставания с Виктором Шароваровым
Просмотреть все новости