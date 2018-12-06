Ученые: Пчелиное маточное молочко способно вылечить синдром Альцгеймера





Ученые провели массовое исследование и обнаружили в пчелином маточном молочке белок под названием роялактин. Он активирует действие генов, которые провоцируют обновление стволовых клеток. Именно поэтому оно уже давно заняло свое законное место в народной медицине и косметологии. Научные сотрудники решили найти данный белок у человека. Спустя множество различных тестов и анализов им удалось обнаружить похожий по своей структуре белок у эмбриона в утробе матери, когда тот только начал свое развитие. В этот период стволовые клетки формируются в больших количествах. Теперь в мире науки существует новый белок – Regina.Regina может вылечить болезнь Альцгеймера, а также мышечную дистрофию и сердечную недостаточность. Однако у взрослого человека его активность не наблюдается. Ученые намерены разработать медикаменты, помогающие активировать данный протеин в любом возрасте.