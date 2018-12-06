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Ученые: Пчелиное маточное молочко способно вылечить синдром Альцгеймера

Ученые выяснили, что пчелиное маточное молочко способно вылечить синдром Альцгеймера. Компоненты, содержащиеся в нем, способствуют обновлению организма и увеличению продолжительности его жизни.
Ученые: Пчелиное маточное молочко способно вылечить синдром Альцгеймера

Ученые провели массовое исследование и обнаружили в пчелином маточном молочке белок под названием роялактин. Он активирует действие генов, которые провоцируют обновление стволовых клеток. Именно поэтому оно уже давно заняло свое законное место в народной медицине и косметологии. Научные сотрудники решили найти данный белок у человека. Спустя множество различных тестов и анализов им удалось обнаружить похожий по своей структуре белок у эмбриона в утробе матери, когда тот только начал свое развитие. В этот период стволовые клетки формируются в больших количествах. Теперь в мире науки существует новый белок – Regina.

Regina может вылечить болезнь Альцгеймера, а также мышечную дистрофию и сердечную недостаточность. Однако у взрослого человека его активность не наблюдается. Ученые намерены разработать медикаменты, помогающие активировать данный протеин в любом возрасте.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:40

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