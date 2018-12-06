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Продюсер Максим Фадеев отверг девушек с пластикой для замены Ольги Серябкиной

Максим Фадеев ищет замену Ольге Серябкиной. Он несколько дней принимает заявки от девушек, которые хотят славы и денег. Однако продюсер пока подходящую кандидатуру не нашёл и уже отверг участниц с пластикой.
Продюсер Максим Фадеев отверг девушек с пластикой для замены Ольги Серябкиной

Продюсеру порядком надоели пухлые губы и он посоветовал конкурсанткам с пластикой не тратить его время. Знаменитость просит кандидаток опубликовать в Сети небольшой ролик с исполнением любой песни, а также указать имя, рост и возраст.

Известно, что Максим Фадеев собирает новый состав для группы "Серебро" после ухода Ольги Серябкиной. Недавно появились сведения, что коллектив прекращает существование, так как сольную карьеру собираются строить и Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук.

Девушки уже отправили свыше 20 тыс. постов для кастинга. При этом продюсер записал ролик-обращение к потенциальным участницам, где просит "тюнингованных" дамочек не больше не отправлять свои губы, а присылать голоса и таланты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:26

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