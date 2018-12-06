Продюсер Максим Фадеев отверг девушек с пластикой для замены Ольги Серябкиной

Продюсеру порядком надоели пухлые губы и он посоветовал конкурсанткам с пластикой не тратить его время. Знаменитость просит кандидаток опубликовать в Сети небольшой ролик с исполнением любой песни, а также указать имя, рост и возраст.Известно, что Максим Фадеев собирает новый состав для группы "Серебро" после ухода Ольги Серябкиной. Недавно появились сведения, что коллектив прекращает существование, так как сольную карьеру собираются строить и Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук.Девушки уже отправили свыше 20 тыс. постов для кастинга. При этом продюсер записал ролик-обращение к потенциальным участницам, где просит "тюнингованных" дамочек не больше не отправлять свои губы, а присылать голоса и таланты.