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Ученые: В скором времени секс-роботы будут любить и страдать

Британские ученые из школы права и медицинской этики Кентского университета (Law and Medical Ethics and Kent Law School) по результатам исследования пришли к выводу, что в скором времени секс-роботы будут любить и страдать. Из-за развития робототехники искусственный интеллект станет более «человечным» и будет испытывать чувства.
Ученые: В скором времени секс-роботы будут любить и страдать

По словам профессора Роберта Дж. Маккензи, люди, нуждающиеся в близости, будут управлять дизайном и производством разумных, самосознающих, мужских и женских секс-ботов. Данные игрушки для сексуальных утех смогут быть настроены таким образом, чтобы стать идеальными партнерами своих покупателей. Уровень их производства выйдет на такой уровень, что они будут ждать хозяина, по-настоящему любить его и страдать в его отсутствие.

Отметим, что до этого финские ученые провели исследование и определили, что общество не осуждает женатых людей, которые используют секс-роботов, и не считает такой половой акт изменой. В ходе исследования было опрошено 432 человека, у которых поинтересовались мнением о том, если женатый мужчина отправляется в бордель или приобретает секс-куклу. В первом случае большинство высказалось с осуждением, а во втором - лишь некоторые были против этого. При этом одинокие мужчины, по мнению респондентов, могут использовать как секс-роботов, так и проституток.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:11

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