Фанаты оценили гардероб Светланы Лободы из меха леопарда
Как известно, медийные личности обычно не экономят на своём гардеробе. Исключением не является и Светлана Лобода, поразившая фанатов леопардовым мехом.
В своём аккаунте в Instagram Светлана Лобода опубликовала новое фото. На нём 36-летняя певица демонстрирует поклонникам очередной экстравагантный наряд из меха дикого животного. Модный образ она подчеркнула стильными тонированными очками и обрамлёнными драгоценными камнями кольцами на левой руке. Фанатам пришёлся по вкусу образ артистки. В комментариях к фото они назвали Лободу «красоткой» и «восхитительной».
Некоторые подписчики интересовались, натуральный ли это мех. Однако певица не комментировала данные вопросы.
В своём аккаунте в Instagram Светлана Лобода опубликовала новое фото. На нём 36-летняя певица демонстрирует поклонникам очередной экстравагантный наряд из меха дикого животного. Модный образ она подчеркнула стильными тонированными очками и обрамлёнными драгоценными камнями кольцами на левой руке. Фанатам пришёлся по вкусу образ артистки. В комментариях к фото они назвали Лободу «красоткой» и «восхитительной».
Некоторые подписчики интересовались, натуральный ли это мех. Однако певица не комментировала данные вопросы.
ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:10