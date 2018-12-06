Фанаты оценили гардероб Светланы Лободы из меха леопарда

В своём аккаунте в Instagram Светлана Лобода опубликовала новое фото. На нём 36-летняя певица демонстрирует поклонникам очередной экстравагантный наряд из меха дикого животного. Модный образ она подчеркнула стильными тонированными очками и обрамлёнными драгоценными камнями кольцами на левой руке. Фанатам пришёлся по вкусу образ артистки. В комментариях к фото они назвали Лободу «красоткой» и «восхитительной».Некоторые подписчики интересовались, натуральный ли это мех. Однако певица не комментировала данные вопросы.