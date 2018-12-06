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Фанаты оценили гардероб Светланы Лободы из меха леопарда

Как известно, медийные личности обычно не экономят на своём гардеробе. Исключением не является и Светлана Лобода, поразившая фанатов леопардовым мехом.
Фанаты оценили гардероб Светланы Лободы из меха леопарда

В своём аккаунте в Instagram Светлана Лобода опубликовала новое фото. На нём 36-летняя певица демонстрирует поклонникам очередной экстравагантный наряд из меха дикого животного. Модный образ она подчеркнула стильными тонированными очками и обрамлёнными драгоценными камнями кольцами на левой руке. Фанатам пришёлся по вкусу образ артистки. В комментариях к фото они назвали Лободу «красоткой» и «восхитительной».

Некоторые подписчики интересовались, натуральный ли это мех. Однако певица не комментировала данные вопросы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:10

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