Japan Display и Narumi выпустили чайник с цифровым экраном





Japan Display, специализирующаяся на нестандартных экранах, совместно с Narumi Corporation выпустила первый "цифровой" чайник. Особенность посуды заключается в том, что в процессе заварки на небольшом дисплее распускаются цветы, показывая, когда напиток готов к распитию. Фарфор для чайника, запатентованный Narumi, называется "bone china". Он полупрозрачный и тонкостенный, а также подходит для чайных церемоний.Концепт разработчики назвали XAQ-01 AQUARIUS. Пока чай заваривается, цветы на дисплее проходят разные стадии цветения, сообщая, когда можно будет угоститься горячим напитком. По задумке производителя, покупатель сможет одновременно наслаждаться церемонией и созерцать красоту фарфора и распускающихся бутонов.Помимо керамики, у Japan Display есть линейка продуктов Tsumugi series, в которой даже имеется стена из 4K-мониторов, выделяющих в воздух приятный запах. Narumi существует с 1946 года, а 50 лет назад начала выпускать в Японии и на Западе посуду "bone china".