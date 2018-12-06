АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины
EUR 75.71 USD 66.82
Курс валют на 06.12.2018

Japan Display и Narumi выпустили чайник с цифровым экраном

Компании Japan Display и Narumi выпустили фарфоровый чайник с цифровым экраном. Дисплеи производители планируют встраивать и в прочую посуду.
Japan Display и Narumi выпустили чайник с цифровым экраном

Japan Display, специализирующаяся на нестандартных экранах, совместно с Narumi Corporation выпустила первый "цифровой" чайник. Особенность посуды заключается в том, что в процессе заварки на небольшом дисплее распускаются цветы, показывая, когда напиток готов к распитию. Фарфор для чайника, запатентованный Narumi, называется "bone china". Он полупрозрачный и тонкостенный, а также подходит для чайных церемоний.

Концепт разработчики назвали XAQ-01 AQUARIUS. Пока чай заваривается, цветы на дисплее проходят разные стадии цветения, сообщая, когда можно будет угоститься горячим напитком. По задумке производителя, покупатель сможет одновременно наслаждаться церемонией и созерцать красоту фарфора и распускающихся бутонов.

Помимо керамики, у Japan Display есть линейка продуктов Tsumugi series, в которой даже имеется стена из 4K-мониторов, выделяющих в воздух приятный запах. Narumi существует с 1946 года, а 50 лет назад начала выпускать в Японии и на Западе посуду "bone china".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи обнародовали список способствующих
Максим Галкин показал на ролике в Instagram
Japan Display и Narumi выпустили чайник с
Kia назвала цены на кроссовер на базе Hyundai
Дом-2: Мама Ольги Рапунцель призналась, что
Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц влюбилась
Ученые: Пчелиное маточное молочко способно
На 90-м году жизни скончалась актриса Галина
В Самаре без вести пропала 17-летняя студентка
Александра Гозиас намекнула на свою беременность
Хлою Грейс Морец застали целующейся с моделью
Пропавшего в Волгограде 12-летнего школьника
Ксения Собчак рассказала, как бывший возлюбленный
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Смартфон Samsung Galaxy A50 оснастят Exynos 9610
Ксения Собчак заявила в Instagram, что будет
Американский учёный привёл доказательства работы
Фанаты оценили гардероб Светланы Лободы из меха
В Башкирии тело пропавшей женщины год пролежало в
В Уфе без вести пропала женщина с четырехлетней
Названы цены нового кроссовера CS15 2019 от
Ubisoft представит следующую Far Cry на TGA 2018
Влад Кадони в эфире сказал, что Алексей Купин
Звезда «Дома-2» Элина Камирен (Карякина) заявила,
Поклонники: У Натальи Рудовой и Павла Деревянко
Петр Порошенко направил к границе с Россией
В Москве мужчина пригрозил кастрировать соседа
Ученые могут использовать мусорную ДНК для
Эксперты рассказали о повышении средней зарплаты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащён процессором
Просмотреть все новости