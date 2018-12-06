Эксперты рассказали о повышении средней зарплаты для бюджетников в 2019 году





Средний уровень зарплат жителей России, которые относятся к категории бюджетников, постоянно отличался от основного населения государства. По этой причине Владимир Владимирович Путин поручил выровнять доходы таких горожан до показателя «средний», относительно каждого региона страны. Планируется увеличить коэффициент до 200% для медиков и сотрудников ВУЗов.Также в начале 2019 года будет введено ежегодное увеличение уровня МРОТ. Повышение индекса средней заработной платы будет осуществляться до 2021 года, то есть план составлен на 3 года вперед.