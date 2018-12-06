Эксперты рассказали о повышении средней зарплаты для бюджетников в 2019 году
Эксперты РФ рассказали о повышении зарплат бюджетникам, которая намечена на 2019 год. Под данную категорию попадают научные сотрудники, педагоги и другие структуры, упомянутые в президентском указе, датируемом маем 2012 года.
Средний уровень зарплат жителей России, которые относятся к категории бюджетников, постоянно отличался от основного населения государства. По этой причине Владимир Владимирович Путин поручил выровнять доходы таких горожан до показателя «средний», относительно каждого региона страны. Планируется увеличить коэффициент до 200% для медиков и сотрудников ВУЗов.
Также в начале 2019 года будет введено ежегодное увеличение уровня МРОТ. Повышение индекса средней заработной платы будет осуществляться до 2021 года, то есть план составлен на 3 года вперед.
Средний уровень зарплат жителей России, которые относятся к категории бюджетников, постоянно отличался от основного населения государства. По этой причине Владимир Владимирович Путин поручил выровнять доходы таких горожан до показателя «средний», относительно каждого региона страны. Планируется увеличить коэффициент до 200% для медиков и сотрудников ВУЗов.
Также в начале 2019 года будет введено ежегодное увеличение уровня МРОТ. Повышение индекса средней заработной платы будет осуществляться до 2021 года, то есть план составлен на 3 года вперед.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:13