Диетологи обнародовали список способствующих похудению запахов





Специалисты Университета Осаки представили перечень запахов, помогающих скинуть лишние килограммы. По их мнению, аромат перечной мяты не только способствует концентрации внимания и ясности мыслей, а ещё ускоряет обмен веществ. Диетологи добавили, что характерными свойствами обладают ещё бананы и яблоки. Помимо этого, снизить чувство голода хорошо помогает ванилин, а запах оливкового масла вызывает чувство насыщения.Также по мнению специалистов, положительным влиянием на ферменты печени обладает аромат грейпфрута. Диетологи утверждают, что запах специй и острой еды способствует ускорению метаболизма.