Диетологи обнародовали список способствующих похудению запахов
Американские диетологи поделились очередным способом снижения веса. Обнародован список запахов, способствующих похудению.
Специалисты Университета Осаки представили перечень запахов, помогающих скинуть лишние килограммы. По их мнению, аромат перечной мяты не только способствует концентрации внимания и ясности мыслей, а ещё ускоряет обмен веществ. Диетологи добавили, что характерными свойствами обладают ещё бананы и яблоки. Помимо этого, снизить чувство голода хорошо помогает ванилин, а запах оливкового масла вызывает чувство насыщения.
Также по мнению специалистов, положительным влиянием на ферменты печени обладает аромат грейпфрута. Диетологи утверждают, что запах специй и острой еды способствует ускорению метаболизма.
Специалисты Университета Осаки представили перечень запахов, помогающих скинуть лишние килограммы. По их мнению, аромат перечной мяты не только способствует концентрации внимания и ясности мыслей, а ещё ускоряет обмен веществ. Диетологи добавили, что характерными свойствами обладают ещё бананы и яблоки. Помимо этого, снизить чувство голода хорошо помогает ванилин, а запах оливкового масла вызывает чувство насыщения.
Также по мнению специалистов, положительным влиянием на ферменты печени обладает аромат грейпфрута. Диетологи утверждают, что запах специй и острой еды способствует ускорению метаболизма.
Наука
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:10