Хлою Грейс Морец застали целующейся с моделью журнала Playboy Кейт Харрисон





Хлоя Грейс Морец и Бруклин Бэкхэм встречались довольно продолжительное время. Пара периодически разрывала свои отношения, а впоследствии их снова замечали вместе. Недавно стало известно об их окончательном разрыве, который, как утверждают приближённые к паре люди, произошёл по вине Бруклина, изменившего Хлое Грейс.Молодая актриса никогда ранее не была замечена в нетрадиционных отношениях, но на днях папарацци удалось сделать компрометирующие снимки Хлои и Кейт Харрисон, которые стали немалым удивлением для поклонников. Девушек заметили во время романтического ужина в ресторане, где они, не стесняясь, афишировали свои отношения. Они абсолютно не скрывали свои лица от камер фотографов, целуя и лаская друг друга. По сведениям, полученным от очевидцев, романтический вечер Хлоя и Кейт продолжили дома у актрисы.Поклонники, ожидающие новостей о воссоединении пары Хлои и Бруклина, оказались несколько не готовы к подобному развитию событий, они очень удивляются, но предпочитают думать, что это некий продуманный пиар-ход.