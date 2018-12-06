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Хлою Грейс Морец застали целующейся с моделью журнала Playboy Кейт Харрисон

Американская актриса и модель Хлоя Грейс Морец была замечена в одном из ресторанов Малибу целующейся с Кейт Харрисон, моделью мужского журнала Playboy. До недавнего времени Хлою связывали романтические отношения с сыном известного футболиста Дэвида Бэкхэма Бруклином.
Хлою Грейс Морец застали целующейся с моделью журнала Playboy Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец и Бруклин Бэкхэм встречались довольно продолжительное время. Пара периодически разрывала свои отношения, а впоследствии их снова замечали вместе. Недавно стало известно об их окончательном разрыве, который, как утверждают приближённые к паре люди, произошёл по вине Бруклина, изменившего Хлое Грейс.

Молодая актриса никогда ранее не была замечена в нетрадиционных отношениях, но на днях папарацци удалось сделать компрометирующие снимки Хлои и Кейт Харрисон, которые стали немалым удивлением для поклонников. Девушек заметили во время романтического ужина в ресторане, где они, не стесняясь, афишировали свои отношения. Они абсолютно не скрывали свои лица от камер фотографов, целуя и лаская друг друга. По сведениям, полученным от очевидцев, романтический вечер Хлоя и Кейт продолжили дома у актрисы.
Хлою Грейс Морец застали целующейся с моделью журнала Playboy Кейт Харрисон

Поклонники, ожидающие новостей о воссоединении пары Хлои и Бруклина, оказались несколько не готовы к подобному развитию событий, они очень удивляются, но предпочитают думать, что это некий продуманный пиар-ход.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:33

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