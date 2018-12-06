Астрономы: Известно точное расстояние от Земли до Полярной звезды
Группе астрономов после ряда исследований удалось определить точное расстояние от Земли до Полярной звезды. Экспертов также заинтересовали масса и возраст объекта.
Ранее астрономам не представлялось возможным определить точную дистанцию до такого космического объекта как Полярная звезда. Значения колебались от 322 до 529 световых лет.
Предмет изучения специалистов состоит из системы небесных тел: сверхгаганта и двух меньших собратьев, которые вокруг него вращаются. Эти светила получили названия Полярной Ab и Полярной B.
После длительных наблюдений представители науки узнали важнейшие особенности космического объекта. Оказалось, что масса Полярной звезды составляет 6,7 массы Солнца, а её возраст - 65 млн лет.
Ранее астрономам не представлялось возможным определить точную дистанцию до такого космического объекта как Полярная звезда. Значения колебались от 322 до 529 световых лет.
Предмет изучения специалистов состоит из системы небесных тел: сверхгаганта и двух меньших собратьев, которые вокруг него вращаются. Эти светила получили названия Полярной Ab и Полярной B.
После длительных наблюдений представители науки узнали важнейшие особенности космического объекта. Оказалось, что масса Полярной звезды составляет 6,7 массы Солнца, а её возраст - 65 млн лет.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:32