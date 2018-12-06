АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины
EUR 75.71 USD 66.82
Курс валют на 06.12.2018

Дмитрий Тарасов пообещал поклонникам чаще общаться с ними через Instagram

Игрок московского футбольного клуба «Локомотив» и по совместительству бывший муж популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов пообещал своим подписчикам в социальной сети Instagram почаще выходить на связь и отвечать на их вопросы.
Дмитрий Тарасов пообещал поклонникам чаще общаться с ними через Instagram

Так, несколько дней назад молодой человек опубликовал на своей странице пост, в котором сообщил, что по дороге на тренировку к нему вдруг пришло осознание того, что он давно не общался с фанатами, а потому пришло время выйти из тени.

«Когда у тебя работа, личная жизнь, рождение ребенка, много дел, совсем не хватает сил активно поддерживать связь через соц.сети. Понял, что пора меняться! Понял, что хочу активно с вами общаться. Теперь я чаще буду на связи», - написал Дмитрий.

Причем меняться спортсмен решил сразу, поэтому в этом же посте он рассказал, что его родившаяся 4 месяца назад дочь Милана растет, любимая жена Анастасия Костенко рядом, работа работается и все друзья с ним.

Также Тарасов поинтересовался у подписчиков, о чем бы они хотели услышать или что увидеть в его аккаунте, попросив задать ему в комментариях интересующие вопросы.
Дмитрий Тарасов пообещал поклонникам чаще общаться с ними через Instagram

«Расскажи про алименты, суды, роды, бывших, настоящих и будущих. Про футбол мы у других спросим», «Оленькины клипы смотришь, пока Настя не видит?», «Расскажите, кто следующая?», «Только честно, жалеешь, что потерял такую жену, вон она как далеко ушла, взлетела, никому и не снилось, сильная девочка», «Как сидится на скамейке расскажи», «Когда научишься играть в футбол?», - начали писать фолловеры.

Правда молодой человек хоть и пообещал прочесть все, что напишут под постом, ни на один вопрос он так и не ответил, чем очень расстроил свою аудиторию.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Влад Кадони в эфире сказал, что Алексей Купин
Звезда «Дома-2» Элина Камирен (Карякина) заявила,
Поклонники: У Натальи Рудовой и Павла Деревянко
Петр Порошенко направил к границе с Россией
В Москве мужчина пригрозил кастрировать соседа
Ученые могут использовать мусорную ДНК для
Эксперты рассказали о повышении средней зарплаты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащён процессором
Американские ученые предрекли новый Всемирный
Анна Седокова рассказала о попытках супруги
Учёные: Не только костный мозг способен
Ученые: На Земле «бушует» новая эпидемия
Новая версия Mazda2 превратится в кроссовер Mazda
Дмитрий Тарасов пообещал поклонникам чаще
"Яндекс. Музыка" назвала самые популярные песни
Хейтеры раскритиковали Наталью Подольскую за
Викторию Боню атаковали вопросами о связи с
В Печоре мужчина выпал из саней во время
Опубликованы характеристики новых смартфонов от
Илья Яббаров заявил, что готов поставить Ольге
Ученые дали описание загадочному «леопардовому»
Специалист рассказал, что Марина Африкантова и
Дмитрий Тарасов зарабатывает в Instagram,
Бывшая жена Дмитрия Тарасова – Оксана намекнула
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в
Под Иркутском шестилетний мальчик замерз до смерти
В Maserati рассказали о новых версиях автомобилей
Китайские учёные намерены создать объёмную карту
Антон Логинов в предсмертной записке признался,
Техподдержка Bethesda раскрыла пользователям
Просмотреть все новости