Дмитрий Тарасов пообещал поклонникам чаще общаться с ними через Instagram

«Когда у тебя работа, личная жизнь, рождение ребенка, много дел, совсем не хватает сил активно поддерживать связь через соц.сети. Понял, что пора меняться! Понял, что хочу активно с вами общаться. Теперь я чаще буду на связи», - написал Дмитрий.

«Расскажи про алименты, суды, роды, бывших, настоящих и будущих. Про футбол мы у других спросим», «Оленькины клипы смотришь, пока Настя не видит?», «Расскажите, кто следующая?», «Только честно, жалеешь, что потерял такую жену, вон она как далеко ушла, взлетела, никому и не снилось, сильная девочка», «Как сидится на скамейке расскажи», «Когда научишься играть в футбол?», - начали писать фолловеры.





Так, несколько дней назад молодой человек опубликовал на своей странице пост, в котором сообщил, что по дороге на тренировку к нему вдруг пришло осознание того, что он давно не общался с фанатами, а потому пришло время выйти из тени.Причем меняться спортсмен решил сразу, поэтому в этом же посте он рассказал, что его родившаяся 4 месяца назад дочь Милана растет, любимая жена Анастасия Костенко рядом, работа работается и все друзья с ним.Также Тарасов поинтересовался у подписчиков, о чем бы они хотели услышать или что увидеть в его аккаунте, попросив задать ему в комментариях интересующие вопросы.Правда молодой человек хоть и пообещал прочесть все, что напишут под постом, ни на один вопрос он так и не ответил, чем очень расстроил свою аудиторию.