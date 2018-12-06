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Смартфон Samsung Galaxy A50 оснастят Exynos 9610 и 4 ГБ ОЗУ

Эксперты IT-индустрии со ссылкой на информацию бенчмарка Geekbench рассказали о технических характеристиках смартфона Samsung Galaxy A50. По их мнению, разработчики оснастят устройство однокристальным процессором Exynos 9610 и 4 ГБ ОЗУ.
Смартфон Samsung Galaxy A50 оснастят Exynos 9610 и 4 ГБ ОЗУ

По словам специалистов, данный микрочип разрабатывается по 10-нм техпроцессу и включает в себя по четыре ядра ARM Cortex-A73 частотой до 2,3 ГГц и ARM Cortex-A53 частотой до 1,73 ГГц. За графику отвечает система Mali-G72 MP3. Также известно, что смартфон будет работать на базе операционной системы Android 9.0.

Согласно данным Geekbench, аппаратные возможности Samsung Galaxy A50 получили 1615 пунктов, а в многопоточном тестировании смартфон заработал 4380 баллов. Возможности данного процессора уступают главному конкуренту Snapdragon 660, несмотря на то, что согласно слухам, оба микрочипа должны обладать схожими характеристиками быстродействия. Несмотря на это, эксперты отмечают, что уровень Exynos 9610 соответствует требованиям данного смартфона.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:25

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