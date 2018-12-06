Поклонники: У Натальи Рудовой и Павла Деревянко развивается бурный роман

Комментаторы отметили, что шикарные усы сделали Павла Деревянко похожим одновременно на Джонни Деппа и фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Сама Наталья Рудова назвала своего коллегу «ну очень красивым».В данный момент 35-летняя Наталья Рудова и 42-летний Павел Деревянко, будучи холостяками, не связаны узами брака, поэтому многие справедливо посчитали, что у актеров может развиваться роман. Однако некоторые подписчики предупредили Рудову, что Деревянко слишком ветреный мужчина, ведь недавно он расстался с супругой Дарьей Мясищевой.