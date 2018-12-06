Бывшая жена Дмитрия Тарасова – Оксана намекнула экс-супругу на возможность примирения

«P.S. А мы уже в предвкушении праздника» - закончила свой пост Оксана.

«Оксана, Вы очень сильная женщина! Вами невозможно не восхищаться, поэтому прошу Вас, даже не думайте о том, чтобы прощать Тарасова! Он пытался вытереть об Вас ноги, а Вы.. Перестаньте быть доброй и всепрощающей! Он этого не оценит уж точно!», «Неожиданно, конечно, но вполне объяснимо! Только вот не следует надеется на то, что этот человек что-то понял и искренне извинится!» - продолжают комментировать пост Оксаны пользователи Сети.

Несколько часов назад Оксана разместила в личном микроблоге неожиданный пост, который буквально «взорвал» социальные сети, а все из-за того, что женщина заявила, что желает оставить все плохое в уходящем году, в том числе и конфликт со знаменитостью, от которого воспитывает несовершеннолетнюю дочь.По словам первой супруги Тарасова, она очень не любит заканчивать год в плохих отношениях с людьми, поэтому подчеркнула, что у некоторый людей, намекая тем самым на экс-мужа, есть еще чуть меньше месяца на то, чтобы извиниться перед ней.Нужно сказать, что на пост первой жены футболиста тут же отреагировало большое количество интернет-пользователей. По очереди они начали советовать Оксане даже не думать о Тарасове и тем более о том, чтобы прощать ему то, что он пытался облить ее грязью.Стоит напомнить, что не так давно Дмитрий Тарасов подал на свою первую бывшую супругу встречный иск, в котором заявил, что Оксана ненадлежаще воспитывает их общую дочь Ангелину, а также попросил уменьшить размер алиментов в 3 раза.