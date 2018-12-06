Анна Седокова рассказала о попытках супруги бывшего мужа Валентина Белькевича отнять ее наследство

Знаменитость поделилась с поклонниками успехами в борьбе за квартиру для старшей наследницы Алины. В микроблоге Анна Седокова поведала, как обстоят дела с решением вопроса о наследстве футболиста, умершего четыре года назад от тромбоэмболии.Алина оказалась единственным чадом Валентина Бельковича, но полузащитник не оставил завещания и поэтому его близким пришлось воевать за жилплощадь и спортивные трофеи. На просторную квартиру в Киеве претендовала и вдова футболиста Олеся.Певица радостно сообщила, что сегодня им с Алиной удалось победить в суде. Оказалось, что родители спортсмена решили отказаться от своей части в пользу внучки. Попдива написала в соцсети, что апелляционный суд Украины оставил в силе постановление суда первой инстанции, а у дочери появилась надежда. Стороны ещё будут решать судебные споры, но сейчас ясно, что Алина не будет обделенной.