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Анна Седокова рассказала о попытках супруги бывшего мужа Валентина Белькевича отнять ее наследство

Светская львица выиграла суд у супруги бывшего мужа Валентина Белькевича. Анна Седокова три года боролась за наследство для дочери, которое должно принадлежать ей по закону.
Анна Седокова рассказала о попытках супруги бывшего мужа Валентина Белькевича отнять ее наследство

Знаменитость поделилась с поклонниками успехами в борьбе за квартиру для старшей наследницы Алины. В микроблоге Анна Седокова поведала, как обстоят дела с решением вопроса о наследстве футболиста, умершего четыре года назад от тромбоэмболии.

Алина оказалась единственным чадом Валентина Бельковича, но полузащитник не оставил завещания и поэтому его близким пришлось воевать за жилплощадь и спортивные трофеи. На просторную квартиру в Киеве претендовала и вдова футболиста Олеся.

Певица радостно сообщила, что сегодня им с Алиной удалось победить в суде. Оказалось, что родители спортсмена решили отказаться от своей части в пользу внучки. Попдива написала в соцсети, что апелляционный суд Украины оставил в силе постановление суда первой инстанции, а у дочери появилась надежда. Стороны ещё будут решать судебные споры, но сейчас ясно, что Алина не будет обделенной.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:36

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