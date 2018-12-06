Ubisoft представит следующую Far Cry на TGA 2018
Разработчики компании Ubisoft заявили, что представят следующую часть игры вселенной Far Cry на выставке The Game Awards 2018 (TGA 2018). Продукт будет доступен для платформ PlayStation 4, Xbox One и ПК.
Информация об этом размещена на YouTube-канале производителя игр. В видеохостинге представлен постапокалиптический тизер новой части Far Cry. На данный момент название продукта разработчики не раскрыли. По мнению экспертов, которые учли долю комичности в серии, в наименовании игры будет обыгран Fallout.
В тизерном видеоролике его авторы рассказали об истории мира, в котором будет происходить действие. На долину пришла волна смерти и все вокруг стало холодным и темным. Люди пережили годы под проливными ледяными дождями с воющими ветрами. Когда они увидели голубое небо и цветущий мир, то поняли, что все закончилось. Но все оказалось не так.
Местность в игре напоминает американскую глушь из Far Cry 5. В конце игры прогремел ядерный взрыв, о котором рассказывал главный злодей Иосиф Сид.
Мероприятие TGA 2018 пройдет в ближайшую пятницу, 7 декабря. Начало церемонии — в 04:30 по МСК. Трансляция будет доступна на YouTube, Mixer и Twitch.
Информация об этом размещена на YouTube-канале производителя игр. В видеохостинге представлен постапокалиптический тизер новой части Far Cry. На данный момент название продукта разработчики не раскрыли. По мнению экспертов, которые учли долю комичности в серии, в наименовании игры будет обыгран Fallout.
В тизерном видеоролике его авторы рассказали об истории мира, в котором будет происходить действие. На долину пришла волна смерти и все вокруг стало холодным и темным. Люди пережили годы под проливными ледяными дождями с воющими ветрами. Когда они увидели голубое небо и цветущий мир, то поняли, что все закончилось. Но все оказалось не так.
Местность в игре напоминает американскую глушь из Far Cry 5. В конце игры прогремел ядерный взрыв, о котором рассказывал главный злодей Иосиф Сид.
Мероприятие TGA 2018 пройдет в ближайшую пятницу, 7 декабря. Начало церемонии — в 04:30 по МСК. Трансляция будет доступна на YouTube, Mixer и Twitch.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:50