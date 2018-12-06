В Печоре мужчина выпал из саней во время переправы по замерзшей реке





Инцидент произошел в среду 5 декабря в 10:30 в Печорском районе. В ГИБДД по Коми отмечается, что снегоходом «Буран» управлял водитель 1958 года рождения. Он перевозил пассажира, находившегося в санях с сеном, по замерзшей реке в деревню Бызовая из поселка Красный Яр.Пострадавшим оказался 54-летний мужчина. В результате технической неполадки произошло отцепление саней от снегохода, из-за чего пострадавший выпал на ледовую поверхность. Впоследствии оказалось, что у водителя не имелось прав на управление снегоходом, а само транспортное средство и вовсе было не зарегистрировано. Пострадавшего с травмами отправили в ближайший госпиталь.