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В Печоре мужчина выпал из саней во время переправы по замерзшей реке

Во время переправы через ледостав реки Печора из саней, прицепленных к снегоходу «Буран», вывалился пассажир. В результате аварии у пострадавшего были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломы позвоночника и основания черепа, сотрясение головного мозга 1-2 степени.
В Печоре мужчина выпал из саней во время переправы по замерзшей реке

Инцидент произошел в среду 5 декабря в 10:30 в Печорском районе. В ГИБДД по Коми отмечается, что снегоходом «Буран» управлял водитель 1958 года рождения. Он перевозил пассажира, находившегося в санях с сеном, по замерзшей реке в деревню Бызовая из поселка Красный Яр.

Пострадавшим оказался 54-летний мужчина. В результате технической неполадки произошло отцепление саней от снегохода, из-за чего пострадавший выпал на ледовую поверхность. Впоследствии оказалось, что у водителя не имелось прав на управление снегоходом, а само транспортное средство и вовсе было не зарегистрировано. Пострадавшего с травмами отправили в ближайший госпиталь.



 
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Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:46

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