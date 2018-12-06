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Знаменитости, лишенные родительских прав
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Знаменитости, лишенные родительских прав

Родители души не чают в своих отпрысках. Любая проблема с наследниками может серьезно отразиться на нервной системе, особенно, когда речь идет о лишении родительских прав. Ниже представлены знаменитости, пережившие «ад» из-за судебного решения.
Знаменитости, лишенные родительских прав

Дана Борисова
Телеведущая лечилась от наркотической зависимости, поэтому ее бывший муж через суд добился, чтобы Борисова могла видеть дочь один час в сутки. Специалисты из Таиланда помогли звезде справиться с пагубной привычкой, поэтому она вернулась в Россию и вступила в борьбу за свою кровиночку.
Знаменитости, лишенные родительских прав

Кортни Лав
Супруга скончавшегося Курта Кобейна пристрастилась к героину. Два года артистка не могла видеть дочь. По решению суда девочку воспитывала свекровь. Смерть возлюбленного заставила Лав пересмотреть отношение к жизни и встать на путь исправления. Вскоре проблема повторилась и в 17 лет Фрэнсис, устав от маминых истерик и припадков, вернулась к бабушке.
Знаменитости, лишенные родительских прав

Бритни Спирс
Американская певица не смогла справиться с одиночеством. Оставшись с двумя детьми на руках, артистка начала употреблять запрещенные препараты и спиртное. Экс-супруг Кевин Федерлайн через суд забрал сыновей у Спирс.
Знаменитости, лишенные родительских прав

Мадонна
Сын Гая Ричи не смог ужиться с матерью, злоупотреблявшей наркотиками. В эти моменты Мадонна становилась тираном, забирая у наследника конфеты и пульт от телевизора. Мальчик не мог оставаться в гнетущей обстановке и сам переехал к отцу.
Знаменитости, лишенные родительских прав

Шерон Стоун
Согласно судебному решению от 2008 года, сын Стоун должен проживать с отцом Филом Бронштейном, который может обеспечить ему достойные условия, обучение и воспитание. Матери разрешили звонить и иногда видеться с мальчиком.
Знаменитости, лишенные родительских прав

Валентина Серова
Экс-супруг добился, чтобы актрису лишили родительский прав. Ее дочь Маша стала жить с бабушкой по материнской линии. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Серова так и не справилась с алкоголизмом.
Знаменитости, лишенные родительских прав

Вера Лусия Фишер
Как и многие звезды, Фишер зажигала на вечеринках, на которых приветствовались запрещенные препараты и тонны спиртного. Восемь лет понадобилось артистке, чтобы убедить суд вернуть ей права на сына.
Знаменитости, лишенные родительских прав

Ким Делани
Обладательница статуэтки «Эмми» лишилась сына из-за тяги к алкоголю. Через несколько лет упорной работы над собой Делани удалось вернуть ребенка.
Знаменитости, лишенные родительских прав

Шинейд О’Коннор
Композитор и певица испытывает психические проблемы. Суд обратил внимание на здоровье матери четверых детей и лишил ее прав на младшего сына.
Знаменитости, лишенные родительских прав

Наученные печальным опытом звездные матери после пережитых судебных тяжб научились ценить простое семейное счастье. Правда, не всегда истории имеют хороший конец.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 21:34

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